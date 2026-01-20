OL Lyonnes : week-end sans victoire pour les U19 et la réserve

Ni la réserve ni les U19 n'ont gagné ce week-end pour l'OL Lyonnes. Les plus jeunes ont même déjà pris du retard dans la course au titre.

Décidément, ce week-end n'a pas réussi à l'OL Lyonnes. Entre les professionnelles qui ont laissé échapper leurs premiers points en D1 face au Paris FC (0-0) et les jeunes de l'académie, aucune victoire n'est à signaler. Les U19 voyageaient également dans la capitale, chez le PSG, et ont chuté au terme d'un match fou.

Les U19 renversantes puis renversées

Pour la première journée de la phase élite, et alors qu'elles avaient gagné toutes leurs rencontres jusqu'à présent, les joueuses de Rachel Saïdi ont perdu 4 à 3. Vite menées, les Fenottes ont bien réagi en renversant la table pour prendre les devants à la demi-heure de jeu (1-3, 29e). Emilie Mece a d'ailleurs signé un doublé.

Mais les Parisiennes sont revenues à 3-2 avant la pause, puis ont égalisé au retour des vestiaires (47e). Elles ont même enfoncé le clou avec un quatrième but à la 78e minute, la réalisation décisive. La quête du titre ne part pas très bien pour les Rhodaniennes, qui devront se rattraper chez le PFC dimanche 25 janvier.

Satu quo en D3 pour la réserve

Leurs ainés de la réserve ont imité les "grandes". Elles aussi ont glané un point en déplacement. Dimanche, elles étaient du côté de Châtenoy-le-Royal pour la 11e journée de D3. Un 0-0 pour les troupes de Julien Perney qui manquent l'occasion de reprendre la tête face à la lanterne rouge. Car dans le même temps, Cannes, le coleader, a également fait match nul contre Clermont (2-2). Les deux formations gardent donc les premières positions, devant les Clermontoises (26 unités à 23).

Prochain rendez-vous le 1er février, avec la réception des Auvergnates justement. Un choc face au troisième. Un vrai bon test pour ce groupe lyonnais.