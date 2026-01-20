Actualités
L’arbitre international Aliyar Aghayev

L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Lors de la 7e journée de Ligue Europa, l'OL se rendra chez les Young Boys, à Berne. L'arbitre Aliyar Aghayev sera aux commandes de cette partie.

    Le match pour valider le top 8 ? Jeudi, l'OL se rendra en Suisse, à Berne, afin d'affronter les Young Boys (18h45). Une rencontre qui ne sera pas diffusée en France de manière légale. Ce qui n'empêchera pas les Rhodaniens de devoir faire le boulot, si possible en obtenant une septième victoire en Ligue Europa. Au sifflet de cette affiche, nous retrouverons Aliyar Aghayev.

    L'Azerbaïdjanais de 38 ans n'a jamais officié lors d'une partie de l'Olympique lyonnais. Du moins, pas des professionnels. Cependant, on retrouve sa trace lors d'un duel des U19 face au Zénith Saint-Pétersbourg en Youth League en 2015. Pour le reste, il a dirigé à deux reprises l'OGC Nice.

    Quelques matchs de Ligue des champions à son actif

    Cette saison, il a pu œuvrer en Ligue des champions (deux fois), et lors d'une journée de C3 entre Brann et Utrecht. Pour la confrontation de jeudi, monsieur Aghayev s'appuiera sur le soutien de ses assistants et compatriotes, Zeynal Zeynalov et Akif Amirali.

    Le quatrième arbitre viendra également d'Azerbaïdjan, il s'agit de Tural Kurbanov. Enfin, la vidéo est confiée à Nicat Ismayilli et à Guillermo Cuadra Fernández. Un duo azerbaïdjano-espagnol.

    à lire également
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal +

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 12:40
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 11:50
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 11:00
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018 10:10
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19 09:25
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OM - OL Lyonnes fixé au 25 janvier et arbitré par Romy Fournier 08:40
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL : au milieu, Paulo Fonseca a maintenant beaucoup de choix 08:00
    Eric Wattellier, arbitre de Ligue 1
    Metz - OL : avec Eric Wattellier aux commandes 07:30
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick impressionne encore... l'OL fonce vers le podium ! 19/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    Mercato : Noah Nartey s'engage avec l'OL jusqu'en juin 2030 19/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 jouent à se faire peur, derby sans vainqueur pour les U17 19/01/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    OL : aucun joueur formé dans le onze, une première depuis 15 ans 19/01/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL - CAN 2025 : Fonseca veut que Niakhaté "profite du moment" 19/01/26
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Sulc réagit à la comparaison de Corentin Tolisso 19/01/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Contre le Paris FC, Bacha a joué son 200e match avec OL Lyonnes 19/01/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - Brest (2-1) : Rémi Himbert a fait ses débuts en pro 19/01/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après PFC - OL Lyonnes (0-0) : "Frustré du manque d’efficacité" 19/01/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Contre l'OL, Brest est tombé sur "un petit génie" avec Endrick 19/01/26
    + d'infos
