L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL

Lors de la 7e journée de Ligue Europa, l'OL se rendra chez les Young Boys, à Berne. L'arbitre Aliyar Aghayev sera aux commandes de cette partie.

Le match pour valider le top 8 ? Jeudi, l'OL se rendra en Suisse, à Berne, afin d'affronter les Young Boys (18h45). Une rencontre qui ne sera pas diffusée en France de manière légale. Ce qui n'empêchera pas les Rhodaniens de devoir faire le boulot, si possible en obtenant une septième victoire en Ligue Europa. Au sifflet de cette affiche, nous retrouverons Aliyar Aghayev.

L'Azerbaïdjanais de 38 ans n'a jamais officié lors d'une partie de l'Olympique lyonnais. Du moins, pas des professionnels. Cependant, on retrouve sa trace lors d'un duel des U19 face au Zénith Saint-Pétersbourg en Youth League en 2015. Pour le reste, il a dirigé à deux reprises l'OGC Nice.

Quelques matchs de Ligue des champions à son actif

Cette saison, il a pu œuvrer en Ligue des champions (deux fois), et lors d'une journée de C3 entre Brann et Utrecht. Pour la confrontation de jeudi, monsieur Aghayev s'appuiera sur le soutien de ses assistants et compatriotes, Zeynal Zeynalov et Akif Amirali.

Le quatrième arbitre viendra également d'Azerbaïdjan, il s'agit de Tural Kurbanov. Enfin, la vidéo est confiée à Nicat Ismayilli et à Guillermo Cuadra Fernández. Un duo azerbaïdjano-espagnol.