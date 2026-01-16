Ligue Europa : pourquoi l'OL va bouleverser ses habitudes à Berne

Après la réception de Brest ce dimanche, les joueurs de l'OL enchaîneront avec la Ligue Europa. Au contraire des autres rencontres à l'extérieur, la formation rhodanienne s'entrainera en Suisse, pour s'habituer au terrain synthétique des Young Boys.

Face à un protocole plus laxiste de l'UEFA, certains clubs ont fait le choix de ne plus faire de repérage d'avant-match sur le terrain de leur adversaire à l'extérieur. L'OL fait partie de cette catégorie depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Si les conférences de presse d'avant-match se tiennent bien à l'extérieur, l'entraînement à J-1 se fait à Décines. Ce fut le cas avant Utrecht, le Betis et le Maccabi Tel-Aviv, mais ce ne sera pas le cas pour les Young Boys de Berne.

S'habituer à une surface peu commune

En effet, les coéquipiers de Corentin Tolisso s'entraîneront au Stadion Wankdorf mercredi prochain en fin de journée. Pourquoi un tel changement de programme dans la routine lyonnaise ? Tout simplement parce que l'enceinte suisse dispose dotée d'une pelouse synthétique. Avec l'Euro 2025, une pelouse naturelle avait été installée sur demande de l'UEFA, mais les Young Boys ont vite retrouvé leurs habitudes. Une surface que l'OL n'a clairement pas l'habitude de pratiquer et cet entraînement de veille de match servira de prise de température avant le coup d'envoi du jeudi 22 à 18h45.