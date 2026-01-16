Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ligue Europa : pourquoi l'OL va bouleverser ses habitudes à Berne

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après la réception de Brest ce dimanche, les joueurs de l'OL enchaîneront avec la Ligue Europa. Au contraire des autres rencontres à l'extérieur, la formation rhodanienne s'entrainera en Suisse, pour s'habituer au terrain synthétique des Young Boys.

    Face à un protocole plus laxiste de l'UEFA, certains clubs ont fait le choix de ne plus faire de repérage d'avant-match sur le terrain de leur adversaire à l'extérieur. L'OL fait partie de cette catégorie depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Si les conférences de presse d'avant-match se tiennent bien à l'extérieur, l'entraînement à J-1 se fait à Décines. Ce fut le cas avant Utrecht, le Betis et le Maccabi Tel-Aviv, mais ce ne sera pas le cas pour les Young Boys de Berne.

    S'habituer à une surface peu commune

    En effet, les coéquipiers de Corentin Tolisso s'entraîneront au Stadion Wankdorf mercredi prochain en fin de journée. Pourquoi un tel changement de programme dans la routine lyonnaise ? Tout simplement parce que l'enceinte suisse dispose dotée d'une pelouse synthétique. Avec l'Euro 2025, une pelouse naturelle avait été installée sur demande de l'UEFA, mais les Young Boys ont vite retrouvé leurs habitudes. Une surface que l'OL n'a clairement pas l'habitude de pratiquer et cet entraînement de veille de match servira de prise de température avant le coup d'envoi du jeudi 22 à 18h45.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 16 Jan 26 à 17 h 15

      Tout pour plaire et en plus pas d'image 😠

      Signaler
    2. Monark
      Monark - ven 16 Jan 26 à 17 h 50

      Ne rien négliger pour conserver notre place de leader de l’Europa league , avant le choc très attendu contre le PAOK.👍

      Signaler

    derniers commentaires
