Martin Satriano lors d'OL - Angers
Martin Satriano lors d’OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : accord OL - Getafe pour Satriano

  • par David Hernandez
    • Parti en Espagne ces dernières heures pour s’engager avec Getafe, Martin Satriano espère convaincre en Liga. De son côté, les dirigeants de l’OL espèrent voir le club espagnol lever l’option d’achat qui s’élèverait à 6,5M€.

    Pour ce qui est des arrivées, l’OL travaille en sous-marin, même si Paulo Fonseca a donné quelques indications sur un profil recherché. Celui-ci sera dans la lignée de celui de Martin Satriano. Car oui, dans le sens des départs, l’entraîneur portugais n’a pas fait de mystère sur le sort de l’Uruguayen. Absent de l’entraînement ce vendredi, l’attaquant va quitter le club lyonnais, six mois après son arrivée. Attendu à Getafe, il va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

    Une plus-value possible ?

    Après l’avoir enrôlé, puisque Satriano était prêté par le RC Lens, l’OL espère retomber sur ses pattes dans l’opération. Ayant déboursé un million d’euros en septembre dernier, le club lyonnais avait une option à quatre millions d’euros. Dans l’accord négocié avec Getafe, les dirigeants rhodaniens auraient négocié une option à 6,5M€ d’après L’Equipe. Elle serait obligatoire si Satriano dispute un certain nombre de matches d'ici à la fin de la saison.

    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Mercato : l’OL achète Satriano avant de le prêter à Getafe
    1. Monark
      Monark - ven 16 Jan 26 à 17 h 33

      Ça n’a pas traîné. Bravo à La cellule de recrutement. Les prochains jours vont être ceux des arrivées .😀

      1. RBV
        RBV - ven 16 Jan 26 à 17 h 58

        J'avoue que la cellule bosse vraiment bien. Réussir à lui trouver un point de chute, avec un prêt + une OA avec plus-value...chapeau (et pas de cowboy).
        Impossible de performer dans le foot actuel sans une cellule de recrutement en béton armé...
        A voir quels joueurs vont venir...un attaquant type "tour de contrôle", Noah Nartey et le défenseur du PSG ? Apparemment, le club compterait sur Mangala...

    2. j.f.ol
      j.f.ol - ven 16 Jan 26 à 18 h 09

      C'est incroyable d'arriver a transférer ce joueur si sympa soit il
      J'espère qu'il réussira en espagne a vraiment se relancer

    3. RBV
      RBV - ven 16 Jan 26 à 18 h 10

      Alors ça n’a pas traîné, Narthey est à « un pas de l’OL » selon l’équipe !!! 8M + 2M de bonus !

    4. Avatar
      Tom63 - ven 16 Jan 26 à 18 h 26

      Apparemment Lyon prenait en charge l'intégralité de son salaire (120k par mois quand même), cet accord semble bénéfique pour tout le monde, il aura plus de temps de jeu que chez nous (ou il va être barré par Endrick, le retour de Fofana à venir, Sulc et Moreira qui se font leur place) et on va pouvoir dégager un peu de masse salariale pour recruter d'autres joueurs,
      Concernant le joueur en lui-même, certains sont assez durs quand même, on l'a vendu à son arrivée comme le remplaçant en 9 et il se retrouve à jouer tous les matchs, on savait bien en voyant son profil en plus qu'il planterait pas 20 buts dans la saison comme un Lacazette, mais il a toujours été combattif et s'est donné pour l'équipe.

