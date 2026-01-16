Mercato : accord OL - Getafe pour Satriano

Parti en Espagne ces dernières heures pour s’engager avec Getafe, Martin Satriano espère convaincre en Liga. De son côté, les dirigeants de l’OL espèrent voir le club espagnol lever l’option d’achat qui s’élèverait à 6,5M€.

Pour ce qui est des arrivées, l’OL travaille en sous-marin, même si Paulo Fonseca a donné quelques indications sur un profil recherché. Celui-ci sera dans la lignée de celui de Martin Satriano. Car oui, dans le sens des départs, l’entraîneur portugais n’a pas fait de mystère sur le sort de l’Uruguayen. Absent de l’entraînement ce vendredi, l’attaquant va quitter le club lyonnais, six mois après son arrivée. Attendu à Getafe, il va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Une plus-value possible ?

Après l’avoir enrôlé, puisque Satriano était prêté par le RC Lens, l’OL espère retomber sur ses pattes dans l’opération. Ayant déboursé un million d’euros en septembre dernier, le club lyonnais avait une option à quatre millions d’euros. Dans l’accord négocié avec Getafe, les dirigeants rhodaniens auraient négocié une option à 6,5M€ d’après L’Equipe. Elle serait obligatoire si Satriano dispute un certain nombre de matches d'ici à la fin de la saison.