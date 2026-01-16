Mercato : l’OL achète Satriano avant de le prêter à Getafe

Débarqué lors du dernier jour du mercato estival, Martin Satriano n'a pas fait long feu à l'OL. Malgré un état d'esprit irréprochable, l'Uruguayen paie son manque de confiance face au but et rejoint Getafe sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Son arrivée en avait surpris plus d'un et ce n'est pas son départ dès cet hiver qui risque de changer l'avis des supporters sur Martin Satriano. Après seulement six mois, l'Uruguayen quitte déjà l'OL, qui l’a définitivement acheté à Lens, et s'est engagé pour le prochain semestre avec Getafe. Ce vendredi, le club lyonnais a annoncé avoir trouvé un accord avec le douzième de La Liga dans le cadre d’un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€.

Un état d’esprit irréprochable

Débarqué le dernier jour du mercato estival pour remplacer au pied levé Georges Mikautadze en attendant une autre recrue offensive, Martin Satriano n'a pas fait de miracles. Trois petits buts en 19 matchs disputés et une vraie crise de confiance face au but. Néanmoins, l'Uruguayen a réussi à séduire par son état d'esprit dans le vestiaire et sur le terrain où il n'a jamais triché. Cela n'a pas été suffisant pour se faire une place au soleil sur la première partie de saison. Et l'arrivée d'Endrick a clairement bouché les perspectives de minutes pour Satriano, qui a fait le choix d'un départ.