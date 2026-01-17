Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : aucun bobo avant le déplacement au Paris FC

  • par David Hernandez

    • Après une journée de repos, les joueuses de l’OL Lyonnes ont repris le chemin de l’entraînement ce vendredi. Jonatan Giraldez peut compter sur tout son groupe, hormis Liana Joseph toujours blessée.

    L’humeur est au beau fixe à l’OL Lyonnes et, pour cause. Pour attaquer 2026, les joueuses lyonnaises ont signé deux victoires en deux matchs. Si la manière n’a pas forcément été au rendez-vous mercredi contre Lens, les coéquipières de Wendie Renard continuent leur sans-faute avant de se rendre au Paris FC. Le club parisien n’est plus le dauphin des Fenottes, mais cela reste un gros rendez-vous à ne pas manquer. Après avoir coupé jeudi au lendemain de la victoire lensoise, l’OL Lyonnes était de nouveau sur le pont au GOLTC ce vendredi.

    Retour des cadres laissées au repos contre Lens

    En même temps que leurs homologues masculins, les joueuses de Jonatan Giraldez préparaient leur match dominical pour une avant-dernière séance. Pas de mauvaises surprises avec la présence de toutes les force-vives actuelles, hormis Liana Joseph, toujours convalescente. Laissées au repos contre Lens, Wendie Renard, Melchie Dumornay, Ada Hegerberg ou encore Selma Bacha devraient faire leur retour dans le onze titulaire. Même si Giraldez l’a joué taquin, assurant qu’il fera ses choix "au dernier moment après la séance de samedi".

