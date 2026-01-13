Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes sans Hegerberg, Renard ou encore Dumornay contre Lens

  • par David Hernandez

    • Après la qualification en Coupe de France, l'OL Lyonnes retrouve le championnat avec la réception du RC Lens. Pour cette rencontre en milieu de semaine, Jonatan Giraldez a laissé de côté Wendie Renard ou encore Ada Hegerberg.

    Elles n'étaient que seize samedi à Saint-Etienne, elles seront dix-huit ce mercredi à Décines contre le RC Lens. Pour ce deuxième rendez-vous en 2026 et à quatre jours d'un déplacement au Paris FC, Jonatan Giraldez poursuit son opération rotation démarrée depuis le début de la saison. Cela porte ses fruits et Vincent Ponsot a salué ce travail ce mardi lors de l'annonce du départ de Lindsey Heaps. Toutes les joueuses sont concernées avant les très grandes échéances du printemps.

    Mercredi soir, il va quand même manquer de nombreuses cadres. Non pas pour blessure puisque toutes les joueuses étaient présentes à l'entraînement à la veille de la rencontre. Mais avec le choc contre le PFC dimanche, l'entraîneur espagnol a fait tourner et c'est une équipe remaniée qui se présentera sur la pelouse du GOLTC mercredi à 19h. Wendie Renard, Selma Bacha, Damaris, Melchie Dumornay ou encore Ada Hegerberg pourront se simplement regarder ce match de la 12e journée derrière la rambarde décinoise.

    Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Engen, Lawerence, Nelhage, Rafalski, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Katoto

