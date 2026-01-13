Mercato - Ponsot (OL Lyonnes) : "Lindsey Heaps est irremplaçable"

Ce mardi, Lindsey Heaps s’est présentée à la presse pour acter définitivement son départ de l’OL Lyonnes à la fin de la saison. À ses côtés, Vincent Ponsot a souligné le vivier déjà présent au club pour compenser ce départ la saison prochaine.

Avec Lindsey Heaps, l’OL Lyonnes perd une très grande joueuse. Quelle a été la position du club sur la question ?

Vincent Ponsot : Notre position, c'était "non, tu ne pars pas". Ça n'a pas marché (sourire). Quand on a une cadre, une joueuse et une femme comme ça en face de soi, on est vraiment dans l'échange et dans l'écoute. Elle a énormément donné depuis son arrivée. Vous voyez ce qui se passe sur le terrain, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans le vestiaire, dans le club, dans les échanges. Et quand vous avez une personne comme ça, la discussion, ce n'est pas juste "tu as un contrat"... Je pense qu'elle a très bien expliqué l'arrivée de Denver en NWSL pour elle. Par rapport à son environnement familial, c’est une opportunité unique.

Pour nous, il n'était pas question, si cette opportunité se présentait, parce que comme elle l'a dit, on n'était pas certain qu’elle arrive, de lui mettre des bâtons dans les roues. Ça fait des mois qu'on a eu cette discussion-là avec Lindsey. Pour nous, il n'était pas question, si jamais cette opportunité se présentait, de l'empêcher de vivre ce qu'elle va vivre. Je l'avais déjà évoqué une fois, mais tout ce que Lindsey a décrit autour des réactions dans le groupe, je trouve que c’est une grande particularité aussi du foot féminin. Du coup, ce sont des échanges qui ne sont pas juste sur le sportif. C'est beaucoup plus large, et notamment quand vous avez une joueuse comme ça.

"On a démontré qu'on était capable de recruter l'été dernier"

C'est une joueuse avec un statut énorme. Est-ce qu'il va falloir la remplacer dans l'effectif, avec une recrue du même acabit ?

Déjà, pour moi, Lindsey est irremplaçable, en tant que telle. OL Lyonnes va continuer, il ne faut pas être inquiet par rapport à l'ambition du club. Il n’y aura pas de Lindsey numéro 2 car Lindsey restera Lindsey, elle est unique. Elle fait partie de notre famille. Elle est ici, chez elle, et elle pourra revenir quand elle veut.

L’OL Lyonnes est déjà assez armé dans ce secteur ?

Par rapport au futur... il ne faut pas être inquiet sur notre ambition. On l'a encore démontré cet été. On a vu beaucoup de joueuses qui partaient et tout le monde s'est demandé ce qui allait se passer. Je pense qu'on a démontré qu'on était capable de recruter, de faire cette montée de performance permanente continue. Là, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, non pas parce qu'on vient de l'apprendre, car comme je viens de le dire, c'est un sujet qui existe depuis quelque temps déjà.

Mais, il y a Damaris, Korbin (Shrader), Lily (Yohannes), Melchie (Dumornay). On a prolongé récemment Inès Benyahia. On a aussi deux jeunes joueuses du centre de formation qui ont été prêtées cet été avec Maéline Mendy au Paris FC et Julie Swierot, qui performe bien à Nantes. Dans la construction de l'effectif la saison prochaine, on se posera la question, mais pour l'instant c'est un peu tôt. Mais on ne remplacera pas Lindsey.