Un choc des Olympiques capital pour l'OM, un peu moins pour l'OL ?

  • par David Hernandez
    • Ce dimanche (20h45), l'OL se rend au Vélodrome pour affronter l'OM lors de la 24e journée de Ligue 1. Avec un matelas de cinq points d'avance, les Lyonnais sont en ballotage favorable. Même si les évènements à Décines ont peut-être poussé à revoir les objectifs initiaux.

    "C'était difficile d’imaginer aller à Marseille avec cinq points d’avance". Vendredi, au moment de se présenter face à la presse, Paulo Fonseca soulignait la position confortable dans laquelle se trouve l’OL au moment d’attaquer son 24e match de championnat. Le revers à Strasbourg dimanche dernier a empêché d'accroître cette avance sur l’OM avant de lui rendre visite, mais, même en cas de défaite ce dimanche soir, les Lyonnais seront toujours troisièmes de Ligue 1. "C’est plus que positif", soulignait le coach portugais. Ce dernier sait que trop bien la tâche qui revient à ses joueurs au Vélodrome. Encore une fois diminué par les absences notables de Pavel Sulc, Afonso Moreira et Ruben Kluivert, l’OL n’a aucune marge de manœuvre dans cet exercice 2025-2026.

    "Ce n'est pas une finale"

    Rien de bien nouveau pour une équipe qui surprend depuis le 16 août et ce déplacement victorieux à Lens pour la 1re journée. Seulement, personne ne peut faire comme si de rien n’était. Ce voyage dans le sud de la France peut rendre cette saison encore plus palpitante et réussie qu’elle ne l’est déjà. Avec une victoire, les coéquipiers de Corentin Tolisso prendraient huit longueurs d’avance sur son adversaire du soir. À dix journées de la fin, cela ne serait pas un écart définitif, mais un sacré bon en avant pour la Ligue des champions. "Ce n’est pas une finale : il reste encore dix matchs derrière. Rien ne se jouera dimanche, assure le capitaine lyonnais. Mais si on gagne, on prendra huit points d’avance sur eux, et ce ne serait pas négligeable. Le football va très vite."

    La pression est avant tout sur le dos de l'OM, mais elle l’est quand même un peu sur l’OL aussi. Attendue au tournant avec ces deux déplacements à Strasbourg et à Marseille, la formation lyonnaise ne veut pas se lancer dans une spirale négative avec deux revers en deux matchs. On dit souvent qu’il faut guetter la réaction d’une équipe au moment de la première défaite après une longue série de victoires et c’est exactement ce que regarderont les observateurs ce dimanche au Vélodrome.

    "Les cinq points d'avance ne changent rien"

    Néanmoins, avec les circonstances qui touchent l’OL depuis plusieurs semaines, il est clair que ce ne sera pas le vrai visage lyonnais qui tentera de plonger l’OM un peu plus dans la crise. Mais cela ne doit pas être une excuse dans le vestiaire rhodanien. "On arrive à gagner même sans certaines individualités. Bien sûr, j’aurais préféré qu’ils soient avec nous, mais j’ai totalement confiance en ceux qui vont les remplacer", a ajouté Corentin Tolisso.

    Ce dimanche soir, la "pression sera sur les deux équipes avec Marseille qui veut finir deuxième ou troisième", mais l’OL a ce petit matelas qui lui permet de voir venir plus facilement les évènements dans la cité phocéenne. Mais pas forcément de revoir à la baisse son ambition. "Même avec ces cinq points d’avance, ça ne change rien pour nous : l’objectif reste le même, gagner et continuer à faire ce qu’on fait depuis le début de saison."

    3 commentaires
      pathetikOL - dim 1 Mar 26 à 9 h 48

      capital pour les 2 ! dimanche soir c'est CAPITAL !

      pathetikOL - dim 1 Mar 26 à 9 h 58

      Rennes revient fort, c'est dire le travail de Beye ...

      alain.taulin@orange.fr - dim 1 Mar 26 à 10 h 20

      Un match ne peut être joué d’avance ! Nous avons la possibilité de les larguer à 8 points! Les absences sont regrettables. Sulc et Moreira sont deux joueurs exceptionnels depuis le début de saison. Cependant, je partage l opinion de Tolisso c’est le moment pour d’autres joueurs Endrick et Romain de se mettre en évidence. Allez l OL

