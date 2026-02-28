Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
Moussa Niakhaté lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue 1 : l'OL ira au Havre le dimanche 15 mars (17h15)

  • par Gwendal Chabas

    • Entre les deux rencontres face au Celta, l'OL voyagera au Havre. Rendez-vous le dimanche 15 mars à 17h15. Une affiche diffusée dans le multiplexe.

    Le riche mois de mars de l'OL s'ouvrira dimanche avec le choc à Marseille. Et il se refermera le 22 avec la réception de Monaco. Entre les deux, il y aura des duels contre Lens (Coupe de France) et le Celta de Vigo (Ligue Europa). Au milieu de toutes ces affiches cruciales, restent certains matchs contre des adversaires moins bien classés. Les Rhodaniens défieront le Paris FC (08/03, 20h45) et Le Havre.

    Paulo Fonseca et son groupe voyageront en Normandie le dimanche 15 mars. La LFP a programmé cette confrontation le 15 mars à 17h15, dans le multiplexe. On pourra donc la voir sur la plateforme Ligue 1+. Elle aura lieu entre les deux rencontres européennes les 12 et 19 mars.

    L'OL aura-t-il retrouvé des attaquants ?

    Dans la course au podium, ce déplacement au stade Océane aura toute son importance, puisqu'il faudra prendre des points avant d'entamer la dernière ligne droite du championnat. Mais on se souvient qu'à l'aller, les coéquipiers de Pavel Sulc avaient eu bien du mal à l'emporter (1-0 mi-décembre). Le Tchèque avait inscrit l'unique but sur un service d'Afonso Moreira.

    Ces deux joueurs seront-ils de retour pour cette 26e journée ? Ce sera l'une des clés sans doute pour l'équipe lyonnaise. Car dans ce marathon aux confins de l'hiver, il faudra compter sur un effectif le plus complet possible pour aller loin.

    Ligue Europa : le Celta voit en l'OL un "adversaire redoutable"

