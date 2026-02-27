Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
Les joueurs de l’OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue Europa : nous connaissons les horaires d'OL - Celta

  • par Gwendal Chabas

    • Comme prévu, la confrontation OL - Celta de Vigo en 8es de finale de la Ligue Europa se jouera les 12 et 19 mars. Voici les horaires des deux rencontres.

    Mars sera un marathon pour l'OL. Quatre journées de Ligue 1, un quart de finale de Coupe de France contre Lens et surtout, un 8e de finale de Ligue Europa. Un menu copieux pour Paulo Fonseca et ses troupes. Ils joueront tous les trois-quatre jours, en espérant voir revenir quelques blessés. Ce ne serait pas du luxe, notamment pour la double confrontation face au Celta de Vigo.

    L'OL recevra le 19 mars à 18h45

    Celle-ci aura lieu les jeudis 12 et 19 mars, ce que nous savions déjà. Ce vendredi, l'UEFA a communiqué sur les horaires de ces matchs. À l'aller, les Lyonnais voyageront en Galice, pour un coup d'envoi à 21 heures. Au retour, ils accueilleront la rencontre qui débutera à 18h45. Le club a déjà lancé depuis plusieurs jours sa billetterie pour cette réception européenne.

    Les autres 8es de finale verront s'affronter Genk et Fribourg, les adversaires potentiels des Rhodaniens en quarts de finale. Nous aurons également Ferencváros-Braga et Panathinaikos-Real Betis dans la même partie de tableau. De l'autre côté, se feront face Lille et Aston Villa, Bologne et la Roma, Nottingham Forest et Midtjylland, ainsi que Stuttgart et Porto.

