Khalis Merah lors de Real Betis - OL
Khalis Merah lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : Khalis Merah a "bluffé" Maxence Caqueret

  • par Gwendal Chabas

    • Interrogé sur les jeunes joueurs qui poussent dans le groupe de Paulo Fonseca, Maxence Caqueret a notamment parlé de Khalis Merah. Le Gone a tapé dans l'œil de son aîné.

    Il lui reste encore du chemin à accomplir avant d'atteindre les 184 apparitions comme lui. Mais avant même de conclure sa première saison professionnelle, Khalis Merah compte déjà 25 matchs avec l'OL. Signe de la confiance que lui accorde Paulo Fonseca, bien que son temps de jeu soit parfois disparate.

    Maxence Caqueret est passé par là lui aussi, sortant du centre de formation pour faire ses premiers pas à 18 ans chez les grands (en janvier 2019 en Coupe de France, NDLR). Aujourd'hui bien plus expérimenté et sur un exercice 2025-2026 de bonne facture avec Côme, le milieu de terrain s'est livré sur ses successeurs issus du centre de formation.

    "L’OL aura toujours besoin de ce côté lyonnais"

    Le natif de Meyzieu l'a particulièrement marqué. "Khalis est celui qui m’a le plus surpris. Je le connaissais un peu, je l’avais déjà vu avec les jeunes. Mais le fait d’être aussi à l’aise dès les rencontres de préparation l'été passé, c’est ce qui m’a bluffé chez lui, a-t-il expliqué à Foot Mercato. Ça montrait déjà du caractère à son âge. Je suis très content pour tous ces jeunes qui ont du temps de jeu, parce que ça reste l’ADN du club."

    Parti à l'hiver 2025 en Italie, il est heureux de voir que l'héritage des Anthony Lopes, Alexandre Lacazette et autres Rayan Cherki perdure en 2025-2026. "L’OL aura toujours besoin de ce côté lyonnais dans le groupe, a-t-il affirmé. Donc ça fait plaisir de voir des joueurs de ce talent et de ce niveau-là évoluer avec l’équipe première […]. Le seul conseil que je peux leur donner, c’est de jouer leur football tout simplement et de prendre beaucoup de plaisir, tout en continuant de travailler."

