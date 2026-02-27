Sans surprise, Afonso Moreira et Pavel Šulc n'étaient pas à l'entraînement ce vendredi matin. Ils seront forfaits pour le déplacement à Marseille.

Les deux principales armes offensives de l'OL depuis le début de la saison seront absentes contre Marseille dimanche (20h45). Ce vendredi, lors du traditionnel entraînement ouvert aux médias avant la conférence de presse, Afonso Moreira et Pavel Šulc n'étaient pas avec leurs coéquipiers.

Ce qui conforte ce que l'on pressentait déjà depuis le début de la semaine. À savoir que ces deux joueurs ne seront très probablement pas dans le groupe ce week-end. Un coup dur pour l'Olympique lyonnais, qui se retrouve plutôt démuni en attaque sans son meilleur passeur et le meilleur réalisateur.

Hateboer de retour

Pourtant, le Portugais avait repris les séances collectives avant le voyage à Strasbourg (3-1). Le Tchèque, lui, est touché à la cuisse depuis le week-end passé. Paulo Fonseca devrait en dire davantage lors de sa prise de parole.

À noter en revanche qu'Orel Mangala et Hans Hateboer sont bien présents à 48 heures de se rendre au Vélodrome. De potentiels renforts toujours bons à prendre au vu du calendrier qui attend les Rhodaniens en mars.

Avec R.B, à Décines.