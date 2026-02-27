Actualités
L’arbitre de Ligue 1 Benoît Bastien

Coupe de France : Benoit Bastien au sifflet d’OL - Lens

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Jeudi 5 mars (21h10), L’OL recevra le RC Lens en quart de finale de Coupe de France. Benoit Bastien sera l’arbitre central de cette rencontre. 

    Quels visages montreront les deux équipes le jeudi 5 mars au Parc OL ? D’un côté, le RC Lens, battu à domicile par l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-3), se rendra à Décines après un déplacement délicat à Strasbourg ce week-end. De l’autre, l’Olympique lyonnais, dont la série de treize victoires consécutives a été stoppée dimanche dernier par Strasbourg (3-1), recevra les Sang et Or quelques jours seulement après le choc des Olympiques contre l’OM (dimanche 20h45).

    Un mauvais souvenir

    Cette rencontre sera dirigée par l’arbitre international français Benoît Bastien. La dernière fois qu’il a officié entre ces deux équipes remonte à la 9e journée de la saison 2022-2023. Ce jour-là, après une seconde période dominée par Lens, l’arbitre de 42 ans avait désigné le point de penalty suite à une main dans la surface de Thiago Mendes. Dans la foulée, Florian Sotoca avait transformé sa tentative et fait chavirer Bollaert (1-0, 82e).

    Pour cet OL - Lens, Benoît Bastien sera assisté d’Hicham Zakrani et d’Aurélien Berthomieu. En parallèle, Cyril Gringore et Guillaume Paradis officieront à la VAR. Enfin, Romain Lissorgue sera le quatrième arbitre.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - ven 27 Fév 26 à 8 h 59

      Benoit ou pas, on doit reprendre notre marche en avant , pas question d'être en dessous de ce qu'ont fait Strasbourg ou Brest aux Marseillais et ou se trouvent ils au classement....
      Juste que le groupe se révolte par rapport a leur dernier match " on est l'OL "
      Trop ici sont d'un défaitisme régulier , faudrait peut être que Olivier Magne vous prenne en charge....

      Alors" bébé "on vient te langer.....

