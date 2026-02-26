Bleues : Bacha finalement forfait et renvoyée à OL Lyonnes

Bien que présente à Clairefontaine depuis mercredi, Selma Bacha a finalement quitté le rassemblement de l'équipe de France. Les examens réalisés sur sa cheville droite ont poussé le staff des Bleues à la renvoyer à Lyon.

Ce fut un passage finalement furtif. En débarquant à Clairefontaine mercredi après-midi, Selma Bacha avait rassuré ses fans quant à une participation au rassemblement des Bleues. Il n'en est rien après coup puisque la FFF a annoncé ce jeudi après-midi que la latérale allait quitter le groupe de l'équipe de France féminine. Venue au Centre National du Football de Clairefontaine avec ses trois coéquipières d'OL Lyonnes (Bacha, Katoto, Diani), Bacha a donc vu les examens réalisés avec le staff français acter un forfait pour cette trêve internationale.

Un souci à la cheville droite

Dans le communiqué publié ce jeudi, la FFF avance que la latérale lyonnaise souffre de la cheville droite. Elle ne sera pas suffisamment remise pour les deux matchs des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Tout comme Naomie Feller, Selma Bacha va donc retrouver son club et va poursuivre sa rééducation entre Rhône et Saône. En espérant désormais que l'ancienne du FC Gerland réussisse à vite se remettre sur pied avant les échéances du mois de mars avec OL Lyonnes.