Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
Ruben Aguilar, latéral du RC Lens (AFP)

Coupe de France : Lens devra faire sans Aguilar contre l’OL

  • par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Entré en jeu samedi dernier, Ruben Aguilar a dû quitter ses partenaires dix minutes plus tard. Le latéral français va manquer "deux à trois semaines" et sera absent contre l’OL en Coupe de France le 5 mars prochain.

    Il y a d’abord l’OM à penser, mais le déplacement à Marseille va être le début d’un long marathon en mars et l’OL ne peut pas faire comme si de rien n’était. En rentrant de la cité phocéenne, les joueurs de Paulo Fonseca basculeront directement sur la Coupe de France. En quarts de finale, ils recevront le RC Lens de Pierre Sage le jeudi 5 mars à 21h10. Une soirée sous le signe des retrouvailles avec le premier retour à Décines de l’ancien coach lyonnais. Mais surtout une qualification à aller chercher pour le dernier carré de la compétition. Ce choc, Ruben Aguilar ne le disputera pas.

    L'OL pas épargné par les blessures

    La rencontre a beau être dans une semaine, Pierre Sage a déjà acté le forfait de son latéral pour les "deux à trois prochaines semaines. Les nouvelles sont moins bonnes que prévu", a reconnu le technicien. L’ancien Montpelliérain, entré à la 75e, avait dû laisser ses coéquipiers douze minutes plus tard à cause d'une blessure au mollet face à Monaco (2-3) samedi dernier. Pas épargné par les blessures, l’OL ne se plaindra pas de voir un adversaire également amoindri.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 25 Fév 26 à 18 h 43

      ils ont 3 DC blessés , outre Aguilar , d'ou l'importance de doubler tous les postes !

      Signaler
    2. Olympien First
      Olympien First - mer 25 Fév 26 à 19 h 39

      Bah nous c'est devant qu'on est démuni. Leur relative faiblesse défensive due aux absences de leur coté risque d'être peu exploitée si on joue avec le seul Endrick comme attaquant, surtout s'il est privé de ballons...

      Signaler

