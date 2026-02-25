OL : "Il n’y a pas péril dans la demeure" après Strasbourg

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Battu à Strasbourg dimanche dernier, l’OL doit se relancer à Marseille dans quatre jours. Malgré la fin de série de victoires, il ne faut pas tout remettre en cause.

    Le record restera à 14 et de là-haut, Gérard Houllier peut souffler. Paulo Fonseca s’est fortement rapproché, mais l’ancien coach de l’OL reste la référence lyonnaise au moment de regarder le record du nombre de victoires consécutives toutes compétitions confondues. Vingt ans après, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont échoué à une unité, battus par Strasbourg dimanche dernier à la Meinau. S’il a regretté la manière dont a pris fin la série, Nicolas Puydebois n’a pas manqué de saluer l’exploit réalisé à cheval entre décembre 2025 et février 2026. "Je ne suis pas fataliste mais on savait très bien que la série de victoires allait s’arrêter à un moment ou un autre, a déclaré l’ancien gardien dans Tant qu’il y aura des Gones. La série que l’OL a faite est incroyable, il faut remonter à 20 ans quand même. C’est fabuleux ce qu’ils ont fait."

    "On ne devrait même pas être là"

    Les Lyonnais ne rentreront pas dans le livre d’histoire du club, mais ils ont fait vibrer. Ils se sont surtout relancés dans la course à la Ligue des champions. Désormais troisième, l’OL aurait pu frapper un grand coup à Strasbourg en cas de succès. Toutefois, ce revers ne doit pas tout remettre en cause pour notre consultant, appuyé par Enzo Reale. "Il n’y a pas péril dans la demeure. On est troisième du championnat, on a huit points sur le cinquième. On aurait signé en début de saison pour être à cet endroit et avoir fait cette série. Il faut savourer." Et si défaite dimanche au Vélodrome ? Là encore, Nicolas Puydebois ne veut que le positif. "Même si on en perd trois, quatre d’affilée, on ne devrait pas être là donc prendre ce qu’il y a à prendre." Néanmoins, avec tous les espoirs déclenchés par la série de victoires, cela serait dommageable pour bien des supporters de voir cette saison finir en eau de boudin.

