John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
John Textor, ex président de l’OL, et Michele Kang, sa successeure

OL - Eagle Football : Textor dénonce une alliance Kang - Ares

  par David Hernandez
    • Quelques heures après l'officialisation de sa révocation comme directeur d'Eagle Football BidCo, John Textor a lâché un très long communiqué. L'Américain dénonce une "alliance illégale" entre Michele Kang et Ares.

    On se doutait bien qu'il n'allait pas rester les bras croisés, sans rien faire. Ça n'a pas manqué. Mardi, une notification officialisait ce qui était entendu depuis la fin janvier : John Textor a perdu son siège au sein d'Eagle Football BidCo suite à sa tentative de putsch lors de l'assemblée générale d'Eagle Football Group. Un acte écrit noir sur blanc sur le site de la Compagnies Holdings du Royaume-Uni. Seulement, il en fallait plus à l'Américain pour laisser couler. Mardi soir, le patron d'Eagle Football Holdings a rappelé qu'il reste "l'unique propriétaire" et donc qu'il est encore loin d'être parti du paysage lyonnais. D'autant plus qu'il y aurait bien plus qu'une simple irrégularité dans cette volonté de le mettre hors course.

    "Un bourbier financier"

    Comme à son habitude, Textor a beaucoup écrit pour faire une vision globale de la situation, avec son œil à lui, bien évidemment. Il rejette logiquement sa sortie de la direction d'Eagle Football BidCo et dénonce "un 'accord parallèle' secret et activement dissimulé entre Michele Kang, Ares et un seul administrateur d'Eagle Bidco, entrainant des changements dans la gouvernance et le contrôle de l'Olympique lyonnais qui étaient non seulement non autorisés et non divulgués, mais qui constituaient également des violations manifestes de la loi française."

    Une alliance qui l'aurait donc poussé à renvoyer les deux administrateurs indépendants d'Eagle BidCo. Une manœuvre qui n'avait pas pour intérêt "un coup d'État", mais "a ramené l'ordre nécessaire pour assurer le bon fonctionnement" alors qu'Eagle est passé d'"une organisation sportive bienveillante, collaborative et incroyablement prospère (à la conquête de trophées sur tous les marchés) en un bourbier financier." Si certains pensaient que John Textor était plus que jamais proche de la sortie, l'Américain montre qu'il va utiliser tous les recours possibles pour garder sa place qu’il assure avoir retrouvée dès le 29 janvier...

    4 commentaires
    1. Koko
      Koko - mer 25 Fév 26 à 7 h 46

      Mdr. Et il faut boire de la javel pour combattre le covid ? XD

    2. Avatar
      calone - mer 25 Fév 26 à 7 h 52

      bonjour David et à tous
      je m’inquiète plus de l’état de santé de Pavel ! Car d’habitude le lundi soir ou mardi au plus tard on obtient des résultats des diagnostics santé sur les bobos du dernier match et là RIEN.
      A-t-on de ses nouvelles ? en espérant rassurantes pour dimanche.

      1. Avatar
        brad - mer 25 Fév 26 à 8 h 34

        Claquage ou déchirure de l'ischio , c'est l'indisponibilité assurée , ça ne t'empêche pas de marcher ou de t'asseoir mais hors de question de courir, encore moins un match de foot. Le tout est de savoir qu'elle est la blessure......

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 25 Fév 26 à 8 h 51

          Brad, il s'est tenue la cuisse d'un seul coup ça peut faire penser juste à une petite déchirure, mais ça sent quand même l'absence au minimum 2 matchs , pas la peine de prendre le risque de le perdre pour longtemps, sans Sulc l'équipe n'est plus aussi forte.

