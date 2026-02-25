OL - Eagle Football : Textor dénonce une alliance Kang - Ares

Quelques heures après l'officialisation de sa révocation comme directeur d'Eagle Football BidCo, John Textor a lâché un très long communiqué. L'Américain dénonce une "alliance illégale" entre Michele Kang et Ares.

On se doutait bien qu'il n'allait pas rester les bras croisés, sans rien faire. Ça n'a pas manqué. Mardi, une notification officialisait ce qui était entendu depuis la fin janvier : John Textor a perdu son siège au sein d'Eagle Football BidCo suite à sa tentative de putsch lors de l'assemblée générale d'Eagle Football Group. Un acte écrit noir sur blanc sur le site de la Compagnies Holdings du Royaume-Uni. Seulement, il en fallait plus à l'Américain pour laisser couler. Mardi soir, le patron d'Eagle Football Holdings a rappelé qu'il reste "l'unique propriétaire" et donc qu'il est encore loin d'être parti du paysage lyonnais. D'autant plus qu'il y aurait bien plus qu'une simple irrégularité dans cette volonté de le mettre hors course.

"Un bourbier financier"

Comme à son habitude, Textor a beaucoup écrit pour faire une vision globale de la situation, avec son œil à lui, bien évidemment. Il rejette logiquement sa sortie de la direction d'Eagle Football BidCo et dénonce "un 'accord parallèle' secret et activement dissimulé entre Michele Kang, Ares et un seul administrateur d'Eagle Bidco, entrainant des changements dans la gouvernance et le contrôle de l'Olympique lyonnais qui étaient non seulement non autorisés et non divulgués, mais qui constituaient également des violations manifestes de la loi française."

Une alliance qui l'aurait donc poussé à renvoyer les deux administrateurs indépendants d'Eagle BidCo. Une manœuvre qui n'avait pas pour intérêt "un coup d'État", mais "a ramené l'ordre nécessaire pour assurer le bon fonctionnement" alors qu'Eagle est passé d'"une organisation sportive bienveillante, collaborative et incroyablement prospère (à la conquête de trophées sur tous les marchés) en un bourbier financier." Si certains pensaient que John Textor était plus que jamais proche de la sortie, l'Américain montre qu'il va utiliser tous les recours possibles pour garder sa place qu’il assure avoir retrouvée dès le 29 janvier...