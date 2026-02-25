Actualités
Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo
Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo (Photo by Jose ALMEIDA / AFP)

Caçapa (ex-OL) rebondit en troisième division brésilienne

  • par David Hernandez

    • Licencié de Botafogo ces derniers jours, Claudio Caçapa a rapidement rebondi. L'ancien défenseur devient le coach principal de l'AD Confiança, en troisième division brésilienne.

    Pas de retour à Lyon pour Claudio Caçapa. Ayant toujours un pied-à-terre dans la capitale des Gaules, l'ancien défenseur ne reviendra pas tout de suite chez lui. Ces dernières heures, le club de l'AD Confiança a annoncé la signature de Caçapa comme coach principal. Une nouvelle expérience comme numéro 1 pour le Brésilien, mais à un échelon inférieur cette fois-ci. Après la première division belge avec le RWDM Brussels et des intérims à Botafogo, Claudio Caçapa coachera en troisième division brésilienne.

    Le symbole de la synergie au sein d'Eagle Football

    Reculer pour mieux sauter très certainement, mais surtout une volonté de sortir du giron Eagle Football. Cela avait pris fin il y a quelques jours d'ailleurs, puisque l'ancien adjoint à l'OL avait été licencié dans une politique de réduction des coûts engagée par le club carioca. Ce départ avait donc mis un terme à près de deux ans de fonctions à Botafogo entre coach intérimaire et entraîneur adjoint malgré la valse des coachs utilisés par John Textor sur ce laps de temps.

    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : bientôt une nouvelle règle contre le gain de temps ?

