En se déplaçant à la Meinau, les coéquipiers de Clinton Mata pouvaient s’imaginer égaler le record de 14 victoires consécutives de l’OL en 2006. Mais une chose semblait plus sûre : personne ne doutait de l’adversité qu’allait proposer le RC Strasbourg en clôture de cette 23e journée de championnat.

Dans les faits, le match des Lyonnais n’a pas été au niveau. Dépassés dans l’agressivité, les courses et les transitions, ils ont été dominés de bout en bout. Nos consultants Enzo Réale et Nicolas Puydebois se sont exprimés sur le sujet lundi, dans un nouveau numéro de Tant qu’il y aura des Gones.

Un secteur offensif à la peine

Les deux anciens joueurs professionnels, formés à l’OL, sont arrivés à un constat clair après cette défaite (3-1) des hommes de Paulo Fonseca : les Lyonnais sont tombés sur une équipe plus forte dimanche soir. La sortie sur blessure de Pavel Šulc (28e), couplée au match insuffisant d’Endrick, a également braqué les projecteurs sur un secteur offensif beaucoup trop peu inspiré. Peut-être dû à la fatigue ? C’était le deuxième thème de l’émission.

Le rebond au Vélodrome ?

Il a ensuite fallu se mouiller. L’équipe de TKYDG a dû répondre à une grande interrogation : l’Olympico de ce dimanche (20h45) est-il un tournant dans la saison lyonnaise ? Une question sur laquelle nos deux consultants n’ont jamais réussi à accorder leurs violons.

