Ligue 1
Le plateau de TKYDG
Le plateau de TKYDG

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 février disponible en podcast 

  • par Elohan Latta

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l’OL, Tant qu’il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    En se déplaçant à la Meinau, les coéquipiers de Clinton Mata pouvaient s’imaginer égaler le record de 14 victoires consécutives de l’OL en 2006. Mais une chose semblait plus sûre : personne ne doutait de l’adversité qu’allait proposer le RC Strasbourg en clôture de cette 23e journée de championnat.

    Dans les faits, le match des Lyonnais n’a pas été au niveau. Dépassés dans l’agressivité, les courses et les transitions, ils ont été dominés de bout en bout. Nos consultants Enzo Réale et Nicolas Puydebois se sont exprimés sur le sujet lundi, dans un nouveau numéro de Tant qu’il y aura des Gones.

    Un secteur offensif à la peine

    Les deux anciens joueurs professionnels, formés à l’OL, sont arrivés à un constat clair après cette défaite (3-1) des hommes de Paulo Fonseca : les Lyonnais sont tombés sur une équipe plus forte dimanche soir. La sortie sur blessure de Pavel Šulc (28e), couplée au match insuffisant d’Endrick, a également braqué les projecteurs sur un secteur offensif beaucoup trop peu inspiré. Peut-être dû à la fatigue ? C’était le deuxième thème de l’émission.

    Le rebond au Vélodrome ?

    Il a ensuite fallu se mouiller. L’équipe de TKYDG a dû répondre à une grande interrogation : l’Olympico de ce dimanche (20h45) est-il un tournant dans la saison lyonnaise ? Une question sur laquelle nos deux consultants n’ont jamais réussi à accorder leurs violons.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et en replay sur YouTube.

    à lire également
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    En retrouvant l'OL avec l'OM, Emerson s'ajoute à une longue liste

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Under sous la pression d'Emerson et Lukeba
    En retrouvant l'OL avec l'OM, Emerson s'ajoute à une longue liste 08:06
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 février disponible en podcast  07:30
    Ruben Aguilar, latéral du RC Lens
    Coupe de France : Lens devra faire sans Aguilar contre l’OL 25/02/26
    Rayan Cherki lors d'OL - Le Havre
    Cherki (ex-OL) a rendu visite à des enfants au centre Léon Bérard 25/02/26
    Fonseca, Endrick, TKYDG... abonnez-vous à notre chaîne YouTube 25/02/26
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala de retour à l'entraînement, Moreira incertain pour Marseille 25/02/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    OM - OL : un tournant dans la course au podium ? 25/02/26
    Claudio Caçapa durant son interim à Botafogo
    Caçapa (ex-OL) rebondit en troisième division brésilienne 25/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : bientôt une nouvelle règle contre le gain de temps ? 25/02/26
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    OL : "Il n’y a pas péril dans la demeure" après Strasbourg 25/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca plus à l’aise avec des équipes inattendues ? 25/02/26
    Corentin Tolisso (OL) devant Angel Gomes (OM)
    Ligue 1 : l’OL souhaite briser sa mauvaise série à Marseille 25/02/26
    Nicolas Tagliafico après un entraînement de l'OL
    OL : Tagliafico, Kluivert ou encore Yaremchuk en dédicaces ce mercredi 25/02/26
    Endrick lors d'OL - Laval
    Endrick à droite, un déséquilibre à combler pour l'OL 25/02/26
    Olivier Magne, ancien capitaine du XV de France
    Olivier Magne interviendra ponctuellement comme préparateur mental à l'OL 25/02/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : plus de peur que de mal pour Mata 25/02/26
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL - Eagle Football : Textor dénonce une alliance Kang - Ares 25/02/26
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Les remplaçants de l'OL peu décisifs en Ligue 1 24/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut