Avec cinq points d'avance sur l'OM, l'OL se rend à Marseille en position favorable. Après avoir laissé passer une chance à Strasbourg, une victoire lyonnaise mettra-t-elle fin au suspense de la course au podium en Ligue 1 ?

Les rencontres entre l'OL et l'OM ont toujours eu une saveur particulière, à l'image de l'histoire 5-5 qui avait eu lieu à Gerland il y a quinze ans désormais. Seulement, le choc des Olympiques qui se tient dimanche soir (20h45) au Vélodrome sentira encore un peu plus le soufre. Les Marseillais n'ont plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1 et ont ainsi vu les rivaux lyonnais en profiter grâce à leur belle série de succès en championnat.

Dans la cité phocéenne, l'OL arrivera donc avec le statut de troisième et sera certain de le garder, qu'importe le résultat en clôture de la 24e journée. Seulement, avec cinq points d'avance, les joueurs de Paulo Fonseca pourraient bien prendre le large en s'imposant au Vélodrome. Une avance qui s'avèrerait décisive selon vous ?

En gagnant à Marseille, l'OL mettra-t-il fin au débat pour le podium ? Oui

Non Voir les résultats