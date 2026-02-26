Actualités
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sondage : en gagnant à Marseille, l'OL mettra-t-il fin au débat pour le podium ?

  par David Hernandez
  5 Commentaires

    • Avec cinq points d'avance sur l'OM, l'OL se rend à Marseille en position favorable. Après avoir laissé passer une chance à Strasbourg, une victoire lyonnaise mettra-t-elle fin au suspense de la course au podium en Ligue 1 ?

    Les rencontres entre l'OL et l'OM ont toujours eu une saveur particulière, à l'image de l'histoire 5-5 qui avait eu lieu à Gerland il y a quinze ans désormais. Seulement, le choc des Olympiques qui se tient dimanche soir (20h45) au Vélodrome sentira encore un peu plus le soufre. Les Marseillais n'ont plus gagné depuis quatre matchs en Ligue 1 et ont ainsi vu les rivaux lyonnais en profiter grâce à leur belle série de succès en championnat.

    Dans la cité phocéenne, l'OL arrivera donc avec le statut de troisième et sera certain de le garder, qu'importe le résultat en clôture de la 24e journée. Seulement, avec cinq points d'avance, les joueurs de Paulo Fonseca pourraient bien prendre le large en s'imposant au Vélodrome. Une avance qui s'avèrerait décisive selon vous ? 

    En gagnant à Marseille, l'OL mettra-t-il fin au débat pour le podium ?

    5 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - jeu 26 Fév 26 à 16 h 44

      Bah non..
      Totalement méconnaître le foot de voter oui..
      On doit aller à Paris, on reçoit Monaco, Lens, Rennes comment on peut prétendre qu'on va gagner ces matchs à l'avance ?

      1. Avatar
        Jeanmasse 39 le mytho - jeu 26 Fév 26 à 16 h 51

        Merci leroilyon pour ce commentaire plein de bon sens

        1. Avatar
          leroilyon - jeu 26 Fév 26 à 16 h 54

          Je t'en prie Jeanmasse ca me paraît logique.. 😀

    2. Olympien First
      Olympien First - jeu 26 Fév 26 à 17 h 06

      Le genre de sondage sans aucun intérêt.

      Et il faudrait d'abord battre l'OM chez lui avant de penser à la suite. Vu la dernière prestation à Strasbourg, je pense qu'un peu d'humilité médiatique ne ferait pas de mal...

    3. OLsan
      OLsan - jeu 26 Fév 26 à 17 h 26

      Vous allez finir pas nous porter la poisse avec tous ces articles autour du podium, que ce soit pour le match de dimanche ou les suivants…

