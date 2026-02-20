Absents depuis quelques semaines, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico ont repris avec le groupe. L'OL pourrait bien compter sur quelques retours à Strasbourg, Afonso Moreira étant également de la partie.

Après une reprise de l'entraînement mardi, les blessés attendus en reprise collective se faisaient toujours attendre mercredi. Encore en séance individuelle, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico et Afonso Moreira ont pris le temps de revenir. Suite à une première séance jeudi matin, les trois Lyonnais ont enchaîné ce vendredi matin. À deux jours du déplacement à Strasbourg, cela ressemble forcément à une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui assurait avoir "hâte"de retrouver tout son effectif pour les échéances de mars. Toutefois, le staff de l'OL devrait faire preuve d'un peu de prudence, notamment concernant Kluivert et Tagliafico.

Endrick de retour de suspension

Les deux joueurs ont manqué plusieurs matchs et semaines de compétition et on a pu voir avec Corentin Tolisso face à Nice que le manque de rythme pouvait se faire ressentir. Néanmoins, cela offre des cartouches supplémentaires à la formation lyonnaise avant d'enchaîner deux déplacements à Strasbourg puis à Marseille (1er mars). Lancée à pleine vitesse vers un objectif qui est le podium, elle pourra également compter sur le retour de suspension d'Endrick. Le Brésilien était absent face à Nice, dimanche dernier.