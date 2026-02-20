Actualités
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL : Kluivert, Moreira et Tagliafico ont fait leur retour à l'entraînement

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Absents depuis quelques semaines, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico ont repris avec le groupe. L'OL pourrait bien compter sur quelques retours à Strasbourg, Afonso Moreira étant également de la partie.

    Après une reprise de l'entraînement mardi, les blessés attendus en reprise collective se faisaient toujours attendre mercredi. Encore en séance individuelle, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico et Afonso Moreira ont pris le temps de revenir. Suite à une première séance jeudi matin, les trois Lyonnais ont enchaîné ce vendredi matin. À deux jours du déplacement à Strasbourg, cela ressemble forcément à une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui assurait avoir "hâte"de retrouver tout son effectif pour les échéances de mars. Toutefois, le staff de l'OL devrait faire preuve d'un peu de prudence, notamment concernant Kluivert et Tagliafico.

    Endrick de retour de suspension

    Les deux joueurs ont manqué plusieurs matchs et semaines de compétition et on a pu voir avec Corentin Tolisso face à Nice que le manque de rythme pouvait se faire ressentir. Néanmoins, cela offre des cartouches supplémentaires à la formation lyonnaise avant d'enchaîner deux déplacements à Strasbourg puis à Marseille (1er mars). Lancée à pleine vitesse vers un objectif qui est le podium, elle pourra également compter sur le retour de suspension d'Endrick. Le Brésilien était absent face à Nice, dimanche dernier.

    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Je ne peux pas oublier ce qu'il se passe en Ukraine"
    4 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - ven 20 Fév 26 à 11 h 53

      Bonne nouvelle! On va avoir besoin se tout le monde en mars!

      Signaler
    2. olympiklyon
      olympiklyon - ven 20 Fév 26 à 12 h 05

      Ils ont mis quelques jours supplémentaire pour revenir mais au moins, ils reviennent avant un nouveau marathon. Plus que Fofana, Nuamah et Mangala

      Signaler
    3. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - ven 20 Fév 26 à 12 h 05

      Voilà de quoi égayer notre journée.👍👌🔴🔵

      Signaler
    4. Ledromois
      Ledromois - ven 20 Fév 26 à 12 h 14

      Bonne nouvelle, il va falloir leur redonner du temps d'abord en fin de match avant un retour comme titulaire

      Signaler

