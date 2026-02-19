Actualités
Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Troisième OM - OL Lyonnes en moins d'un mois

  • par Gwendal Chabas

    • OL Lyonnes et l'OM ne se quittent plus. Ce samedi, ce sera déjà le troisième duel entre les deux équipes en 2026, le tout en moins d'un mois.

    La troisième sera-t-elle la bonne pour Corinne Diacre ? L'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France, à la tête de l'OM depuis octobre 2025, retrouvera OL Lyonnes pour la troisième fois en 2026. Les deux formations ne se lâchent pas ces dernières semaines, puisqu'elles se sont rencontrées dans diverses compétitions.

    Le hasard a mis sur la route des Lyonnaises le rival marseillais en Coupe de France. En 8es de finale, les Phocéennes ont été largement dominées et sorties à domicile (1-5). Puis, en Coupe LFFP, les coéquipières d'Ada Hegerberg ont également déroulé, gagnant 4 à 0 en quarts de finale. Ces matchs ont eu lieu les 24 janvier et 4 février.

    Moins de pression qu'un match de coupe

    Le dernier acte de ce triptyque se tiendra le samedi 21 février (21 heures). Direction les Bouches-du-Rhône pour Jonatan Giráldez et son groupe pour cette troisième confrontation en moins d'un mois. En 29 jours précisément. Cette fois, le contexte est différent puisqu'il s'agit du championnat.

    Loin de la pression d'un duel à élimination directe, les Rhodaniennes ont 14 points d'avance sur leur dauphin, Nantes. Un matelas qu'elles voudront maintenir, voire gonfler ce week-end. Avec un avantage psychologique donc sur cette formation marseillaise qui n'a pour l'instant pas trouvé les ressorts pour rivaliser.

