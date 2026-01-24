Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM

Une semaine après la contre-performance au Paris FC, l’OL Lyonnes n’a fait qu’une bouchée de l’OM en Coupe de France. Direction les quarts pour les Fenottes.

C’était le show Katoto ce samedi dans le sud de la France. Est-ce qu’en tant qu’ancienne joueuse du PSG le logo de l’OM a décuplé son envie ? Ce serait très réducteur, mais l’attaquante a fait trembler les filets marseillais ce samedi après-midi et retrouve de la confiance. Après avoir touché le poteau au Paris FC qui aurait pu éviter à l’OL Lyonnes de subir un premier accroc, l’attaquante a mis son équipe sur les bons rails.

Fin de la série de clean-sheet

Sous une tempête rendant le terrain presque impraticable sur la fin, l’OL Lyonnes voulait avant tout éviter le piège et a vite fait sauter le verrou. Dès la 13e minute, Katoto a parfaitement repris le centre de Shrader au premier poteau. Une ouverture du score qui a permis de libérer les espaces. Avec le break de Renard sur penalty et le troisième de Becho une minute après, les Lyonnaises ont parfaitement fini une mi-temps durant laquelle elles ont perdu Endler sur blessure.

3-0 à la pause, l’OL Lyonnes n’a eu qu’à dérouler en seconde, toujours avec Katoto en fer de lance. Deux buts dans des registres différents et une large victoire qui s’est dessinée. Seule ombre au tableau dans cette qualification, la fin de la série de clean-sheet avec le but de Léger à cinq minutes de la fin.