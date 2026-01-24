Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM

Une semaine après la contre-performance au Paris FC, l’OL Lyonnes n’a fait qu’une bouchée de l’OM en Coupe de France. Direction les quarts pour les Fenottes.
C’était le show Katoto ce samedi dans le sud de la France. Est-ce qu’en tant qu’ancienne joueuse du PSG le logo de l’OM a décuplé son envie ? Ce serait très réducteur, mais l’attaquante a fait trembler les filets marseillais ce samedi après-midi et retrouve de la confiance. Après avoir touché le poteau au Paris FC qui aurait pu éviter à l’OL Lyonnes de subir un premier accroc, l’attaquante a mis son équipe sur les bons rails.
Fin de la série de clean-sheet
Sous une tempête rendant le terrain presque impraticable sur la fin, l’OL Lyonnes voulait avant tout éviter le piège et a vite fait sauter le verrou. Dès la 13e minute, Katoto a parfaitement repris le centre de Shrader au premier poteau. Une ouverture du score qui a permis de libérer les espaces. Avec le break de Renard sur penalty et le troisième de Becho une minute après, les Lyonnaises ont parfaitement fini une mi-temps durant laquelle elles ont perdu Endler sur blessure.
3-0 à la pause, l’OL Lyonnes n’a eu qu’à dérouler en seconde, toujours avec Katoto en fer de lance. Deux buts dans des registres différents et une large victoire qui s’est dessinée. Seule ombre au tableau dans cette qualification, la fin de la série de clean-sheet avec le but de Léger à cinq minutes de la fin.
Les supporters aussi ont eu du mérite ! 👏
Seul les 3 buts de Katoto rassure , elle a bien compris le message du coach , pour le reste le temps a eu raison d'obtenir un bon fond de jeu .
J'espère que Gigi fait travailler les filles pour les pénaltys , car si l'on doit aller aux tirs au but dans une quelconque compétition , Wendie ne suffira pas.....
Salut brad
Pour Katoto c'est surtout contre des équipes plus fortes qu'elle a du mal, dès l'instant qu'une défenseuse la lâche pas c'est terminé on la voit pratiquement plus.
Merci Dede 74-41-36 pour le lien audio, c'était sympa.
Salut J36.......Depuis 3 matchs , le réalisme de nos pointes étaient aux abonnées absentes , aujourd'hui même si ce n'était pas Arsenal en face , elle a remplie son rôle de les mettre au fond des filets .
Lorsque MAK était au QSG je n'aimais pas son jeu fait que d'opportunisme , aujourd'hui elle courre plus et a rajouté un travail défensif qu'elle n'avait pas dans la capitale , Gigi n'y est pas étranger.
Quand même faut-il préciser clairement le résultat : 5-1.