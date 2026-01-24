Pour la 19e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Metz ce dimanche. Paulo Fonseca peut compter sur les retours de Niakhaté et Endrick, mais va devoir composer sans Abner, pas assez remis, et Mangala, pourtant présent à l’entraînement vendredi.
Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Da Silva - Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves - Karabec, Endrick, Sulc, Moreira, Rodriguez, Himbert, Hamdani
Pour rappel, Lens avait perdu contre Metz. Une de leurs trois défaites de la saison.
Si on n'aborde pas ce match avec la même envie qu'un match contre Marseille, on va encore se mordre les doigts jusqu'au sang.
Lorient fait une bonne saison pour l'instant, ils viennent de battre 0-2 les rennais là-bas.
On peut mettre Rennes à 5 pts si on bat Metz demain.
oups pas de mangala , départ ?????????????
Il faut bien soulager le milieu trop encombré, et le pauvre Orel n'a été que moyen plus dans le meilleur des cas chez nous...
fonseca a dit l'inverse cette semaine , qu'il était temps maintenant de donner plus de temps de jeu à Orel ( et d'ailleurs il a fait une bonne rentrée jeudi dernier ; on voyait qu'il montait en puissance ) ?
A moins que Tessman soit sur le départ et il faut le faire jouer pour l'exposer et booster son prix
On ne sait pas tout des coulisses du club , certains choix ne peuvent pas être compris quand on ne sait pas ce qui se passe derrière , surtout en fin de mercato
L'un des deux devrait partir, en toute logique.
Fonseca a pu dire cela car il était prêt à jouer, et qu'il fallait le montrer pour le vendre. L'arrivée de Nartey à l'entrainement a peut-être aussi changé sa manière de voir les choses.
un des deux devrait partir oui , suspens il reste peu de jours maintenant
Mais le fait qu'il ne soit pas retenu dans le groupe est un gros signal ?
Pourtant le club déclarait récemment que la porte était fermé pour lui ?
Une belle offre est peut être tombée ?
c'est probable. Peut-être en prêt avec option d'achat ?
C'est Monark qui va etre content.. 😀
Départ possible en effet, car en principe on ne fait pas jouer les partants pour éviter les risques de blessure.