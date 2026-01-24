Actualités
Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
Endrick et Afonso Moreira après Lille – OL (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

FC Metz - OL : Niakhaté et Endrick de retour, Abner et Mangala absents

  • par David Hernandez
  11 Commentaires

    • Pour la 19e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Metz ce dimanche. Paulo Fonseca peut compter sur les retours de Niakhaté et Endrick, mais va devoir composer sans Abner, pas assez remis, et Mangala, pourtant présent à l’entraînement vendredi.

    Le groupe de l’OL : Descamps, Greif, Da Silva - Niakhaté, Kluivert, Mata, Hateboer, Maitland-Niles - Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves - Karabec, Endrick, Sulc, Moreira, Rodriguez, Himbert, Hamdani

    Plus d’informations à venir

    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM
    11 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - sam 24 Jan 26 à 18 h 49

      Pour rappel, Lens avait perdu contre Metz. Une de leurs trois défaites de la saison.

      Si on n'aborde pas ce match avec la même envie qu'un match contre Marseille, on va encore se mordre les doigts jusqu'au sang.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 24 Jan 26 à 18 h 55

      Lorient fait une bonne saison pour l'instant, ils viennent de battre 0-2 les rennais là-bas.
      On peut mettre Rennes à 5 pts si on bat Metz demain.

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - sam 24 Jan 26 à 19 h 00

      oups pas de mangala , départ ?????????????

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - sam 24 Jan 26 à 19 h 03

        Il faut bien soulager le milieu trop encombré, et le pauvre Orel n'a été que moyen plus dans le meilleur des cas chez nous...

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - sam 24 Jan 26 à 19 h 04

          fonseca a dit l'inverse cette semaine , qu'il était temps maintenant de donner plus de temps de jeu à Orel ( et d'ailleurs il a fait une bonne rentrée jeudi dernier ; on voyait qu'il montait en puissance ) ?

          A moins que Tessman soit sur le départ et il faut le faire jouer pour l'exposer et booster son prix
          On ne sait pas tout des coulisses du club , certains choix ne peuvent pas être compris quand on ne sait pas ce qui se passe derrière , surtout en fin de mercato

        2. Toitoi
          Toitoi - sam 24 Jan 26 à 19 h 06

          L'un des deux devrait partir, en toute logique.

        3. Avatar
          Mopi do Brasil - sam 24 Jan 26 à 19 h 06

          Fonseca a pu dire cela car il était prêt à jouer, et qu'il fallait le montrer pour le vendre. L'arrivée de Nartey à l'entrainement a peut-être aussi changé sa manière de voir les choses.

        4. Juni38
          Juni38 - sam 24 Jan 26 à 19 h 12

          un des deux devrait partir oui , suspens il reste peu de jours maintenant
          Mais le fait qu'il ne soit pas retenu dans le groupe est un gros signal ?
          Pourtant le club déclarait récemment que la porte était fermé pour lui ?
          Une belle offre est peut être tombée ?

      2. Avatar
        Mopi do Brasil - sam 24 Jan 26 à 19 h 04

        c'est probable. Peut-être en prêt avec option d'achat ?

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - sam 24 Jan 26 à 19 h 16

          C'est Monark qui va etre content.. 😀

      3. Avatar
        regard01 - sam 24 Jan 26 à 19 h 16

        Départ possible en effet, car en principe on ne fait pas jouer les partants pour éviter les risques de blessure.

        Signaler

