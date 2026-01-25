FC Metz - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Après la Ligue Europa jeudi, l'OL retrouve le championnat ce dimanche avec un déplacement en Lorraine. Avant-match, horaire, diffusion, retrouvez toutes informations avant Metz - OL.

Avant-match

Pas le temps de se reposer qu'il faut directement embrayer avec la Ligue 1. Revenus de Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi, les joueurs de l'OL ont avant tout cherché à bien récupérer pour trouver une certaine fraîcheur pour un deuxième déplacement dans cette semaine. Après Berne jeudi, les Lyonnais se rendent à Metz ce dimanche. Un match déséquilibré sur le papier entre le 4e et la lanterne rouge du championnat, mais qui a son importance. Face au résultat entre l'OM et Lens samedi soir (3-1), la formation rhodanienne est presque dans l'obligation de gagner pour garder le contact avec le trio de tête. Il faudra donc être forts dans les têtes pour ne pas se laisser griser par l'écart avec les Messins, au risque de subir une vraie déconvenue.

A quelle heure se joue Metz - OL ?

En revenant pas trop tard du déplacement en Suisse, Paulo Fonseca et son staff ont pu un peu plus adapté le programme des joueurs pour ce 19e rendez-vous de Ligue 1. Néanmoins, cela reste assez court avec un coup d'envoi qui sera donné à 17h15 ce dimanche au stade Saint-Symphorien par Mr Wattellier. Un peu plus de mille supporters lyonnais seront présents après avoir donné de la voix contre les Young Boys, trois jours plus tôt.

Sur quelle chaîne voir Metz - OL ?

Après une diffusion sans image jeudi en Ligue Europe, les fans de l'OL n'auront pas besoin d'utiliser des moyens illégaux pour suivre ce match du championnat de France. Ce 104e duel entre Messins et Lyonnais sera à suivre sur Ligue 1+ avec Sébastien Dupuis et Marc Libbra aux commentaires.