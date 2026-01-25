Avec les blessures de Nicolas Tagliafico et Abner, l’OL va débuter avec une défense remodelée. Si à Metz, Paulo Fonseca n’a pas forcément le choix des joueurs, sur le long terme, il pourrait enfin avoir la latitude pour faire plus de rotation.

Tout se passait trop bien à l’OL pour ne pas qu’un grain de sable vienne mettre un peu de foutoir dans cette belle dynamique. Relancée en Ligue 1, qualifiée en Ligue Europa, la formation lyonnaise ne pouvait rêver meilleur lancement d’une nouvelle année que celui qu’elle vit depuis le déplacement à Monaco, le 3 janvier dernier. Cette bonne passe trouve ses prémices sur le dernier mois de l’année 2025, mais il fallait bien un hic. Jeudi soir, au moment de quitter le stade de Berne, Nicolas Tagliafico faisait la moue, botte orthopédique sur le pied droit pour maintenir une cheville touchée.

Résultat des comptes ? Le vice-capitaine va manquer le prochain mois de compétition avec l’OL. Un coup dur qui vient surtout s’ajouter à l’absence d’Abner, pas suffisamment remis de son pépin aux adducteurs et donc absent à Metz. Forcément, le couloir gauche se retrouve dépeuplé. Contre les Young Boys, Ainsley Maitland-Niles avait dû basculer côté opposé, après avoir ouvert la marque comme latéral droit. Ce dimanche à Metz, Paulo Fonseca devrait rééditer l’expérience. "S’il faut jouer à gauche à Metz, je serai heureux de le faire, je peux aussi bien jouer de ce côté et je suis prêt à aider l’équipe", confiait-il après la victoire en Suisse.

Un manque de rythme pour Hateboer

Avec les solutions plus que limitées, l’Anglais ne risque pas d’avoir beaucoup le choix. Il n’y a qu’à regarder la colonne des défenseurs retenus pour le voyage en Lorraine pour comprendre que Fonseca n’a pas eu à beaucoup se casser la tête. "Nous avons la possibilité d’avoir Hans Hateboer. On va voir comment est Moussa Niakhaté, qui s’est entraîné vendredi et sera dans le groupe. Et nous avons aussi la possibilité de jouer avec Clinton Mata ou Ruben Kluivert en latéral", a résumé le coach lyonnais.

Hans Hateboer, non-qualifié en Ligue Europa, va prendre le couloir droit, retrouvant une place de titulaire pour la première fois depuis le match contre le FC Saint-Cyr Collonges le 21 décembre. Un manque de rythme certain (une minute sur les trois derniers matchs), mais une obligation tant les solutions manquent pour une défense redevenue costaude. On promettait l’enfer à l’OL avec la CAN et les départs de Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Il y a certes eu des buts encaissés à chaque rencontre sur cette période, mais les Lyonnais en sont ressortis avec quatre victoires en quatre matchs et une remontée au classement.

Une plus grosse rotation sur la deuxième partie de saison ?

Un point positif pour l’entraîneur portugais qui se satisfait d’avoir "trouvé une belle stabilité". Si ce dimanche, il n’aura pas le choix des hommes, à l’avenir, Paulo Fonseca peut se satisfaire d’avoir enfin du choix. Cet hiver, le recrutement d’un central était presque une priorité derrière celle de l’attaquant. Finalement, la direction a pu mettre de l’argent ailleurs, grâce à Ruben Kluivert. Le Néerlandais a parfaitement suppléé Moussa Niakhaté et comptera le prouver une fois de plus à Saint-Symphorien.

Une façon de mettre le doute dans l’esprit de son coach, qui n’avait pratiquement jamais touché son axe central en première partie de saison. "Ruben n’avait pas beaucoup joué à Casa Pia au Portugal. Il devait s’adapter, bien connaître les adversaires, le championnat, mais il a gagné en maturité et il est bien préparé. C’est un joueur plein de confiance en ce moment, je suis très content aujourd’hui d’avoir un défenseur central au même niveau que les deux autres." Encore impressionnant physiquement à Berne, Ruben Kluivert peut-il bouleverser la hiérarchie ? Ce dimanche, le retour précipité de Niakhaté dans le groupe ne devrait rien changer. Mais à voir dans le futur si Paulo Fonseca se prend à faire marcher la concurrence.