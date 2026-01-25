Actualités
Christiane Endler lors de PSG - OL
Christiane Endler lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OM - OL Lyonnes : une entaille à l'œil et des points pour Endler

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Obligée de laisser sa place à la 19e minute samedi, Christiane Endler a dû se voir poser des points. La gardienne de l’OL Lyonnes a montré une belle entaille au niveau de l’œil gauche.

    Le déplacement à Paris pour affronter le PSG se joue dans une semaine et cela devrait lui permettre de complètement récupérer. Samedi, sous le déluge de Martigues, Christiane Endler n’a pas eu d'autre choix que de laisser ses coéquipières dès la 19e minute de jeu. Suite à un contact avec une joueuse de l’OM, la gardienne de l’OL Lyonnes a quitté la pelouse, gros bandage autour de la tête. Si l’on pouvait craindre un protocole commotion après le choc, la Chilienne s'en sort finalement avec une belle entaille.

    Cinq points posés

    Après la victoire lyonnaise 5-1, Endler a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux. Remplacée par Teagan Micah, Christiane Endler a dû se voir poser des points de suture pour refermer l’entaille présente en haut de son œil gauche. Une marque assez impressionnante, qui aurait pu avoir une conséquence bien plus grave. Néanmoins, la gardienne a tenu à rassurer, estimant que "tout allait bien". Reste à voir si elle sera assez remise pour le choc contre le PSG, dimanche prochain.

    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 25 Jan 26 à 9 h 00

      Je ne comprend pas pourquoi certains ici n'ont pas pu voir le match des féminines à marseille, perso j'ai pu le regarder normalement 🤔

      Christiane avait quand même un grand sourire dans le vestiaire après le match pour célébrer avec l'équipe😥

      Signaler

