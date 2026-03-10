Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta

Dernier entraînement à Décines mercredi, départ pour Vigo dans l'après-midi...Les Lyonnais n'ont, une nouvelle fois, pas vraiment le temps de souffler.

Plus que quelques heures avant un huitième de finale de Ligue Europa attendu entre le Celta de Vigo et l'OL prévu ce jeudi (21h). Mais après la semaine éprouvante que les coéquipiers de Moussa Niakhaté viennent de traverser, l’heure est à la récupération. Au GOLTC, on imagine que les têtes et les esprits tentent de se refaire la cerise. Car du courage, il en faudra pour défier le club espagnol. Pour les joueurs valides, la séance d’entraînement d’avant-match se tiendra à Décines mercredi matin. C'est le cas pour chaque rendez-vous européen, hormis Berne et son terrain synthétique. Une bonne chose pour peaufiner la préparation de la rencontre sereinement.

Les Lyonnais s’envoleront pour Vigo mercredi après-midi

L’ailier belge Malick Fofana, de retour à l’entraînement collectif ce lundi, pourrait y prendre part. Sans pour autant espérer être retenu par Paulo Fonseca, qui a estimé, après le match face au Paris FC (1-1), qu’il "faudra gérer sa condition physique". Afonso Moreira, de retour sur les terrains ce mardi, ne participera pas à la séance. Le Portugais reste pour le moment à l’écart et suit des séances individuelles.

Plus tard dans la journée, les Lyonnais prendront la direction de Vigo en avion. Une fois sur place, le coach lyonnais, Paulo Fonseca, tiendra une conférence de presse à 19h30, à laquelle participera Olympique-et-Lyonnais en Galice. Ensuite, ce sera aux joueurs de faire le travail. Jeudi soir, dès 21h, l’OL tentera de se donner bonne figure sur la pelouse du Celta pour son huitième de finale aller d’Europa League. Un premier acte crucial pour continuer de rêver d'une belle épopée européenne.