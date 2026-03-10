Actualités
Michele Kang récompensée par le CIO
Michele Kang récompensée par le CIO (Crédit photo : CNOSF/KMSP)

OL Lyonnes : Michele Kang honorée par le CIO pour ses engagements sociétaux

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Présidente de l’Olympique lyonnais et d’OL Lyonnes, Michele Kang a reçu, ce lundi, un trophée décerné par le Comité international olympique (CIO) pour son engagement en faveur de "l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion".

    Si elle préférerait sans doute voir de nouveaux trophées garnir l’armoire de l’OL, Michele Kang a cette fois été récompensée pour son action personnelle. Désignée comme l’une des 25 femmes les plus influentes du monde par le Financial Times, la femme d’affaires américaine est en effet très investie dans le développement du sport féminin.

    En 2024, la milliardaire avait notamment annoncé un don de 50 millions de dollars pour soutenir la recherche et l’innovation dans la performance des athlètes féminines. Ce financement a permis la création du Kang Institute for Women’s Sports, un institut dédié à l’étude scientifique de la santé, de l’entraînement et de la performance des sportives. Né dans l'idée de combler le retard de recherche existant dans le sport féminin.

    Le développement du sport féminin comme bataille

    Ce lundi 9 mars, c’est justement pour ce type d’initiatives que la businesswoman américaine a été invitée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Lors de cette rencontre, elle a échangé avec Amélie Oudéa-Castéra, désormais à la tête du CNOSF. Le Comité International Olympique a donc choisi la femme de 66 ans comme lauréate du trophée "Champions de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion" au niveau européen. Une candidature qui avait été émise et soutenue par le bureau exécutif du CNOSF auprès de l’instance olympique.

    Les Trophées du CIO rendent hommage "au travail exceptionnel des actrices et acteurs du changement qui s’engagent à promouvoir l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion dans et par le sport". La réputation de Michele Kang comme femme d’engagement et de conviction n'est désormais plus à faire.

    3 commentaires
    1. janot06
      janot06 - mar 10 Mar 26 à 11 h 28

      Félicitations à Michele Kang pour cette récompense qui souligne son action pour l'égalité des genres.

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - mar 10 Mar 26 à 11 h 43

      L’égalité des genres c’est un peu fort non ?
      Dans le Tennis c’est un sport où on donne les mêmes gains aux hommes qu’aux femmes.
      Pourtant le niveau est démesurément déséquilibré.
      Comme au foot d’ailleurs.
      Pas sûr que ça soit très sain pour plusieurs raisons.

      Autant le féminisme je défendrai sans réticence autant l’égalité des genres ça me paraît être démagogique.
      La discrimination positive reste une discrimination selon moi.

      Pas taper je n’exprime qu’une pensée sur ce sujet et ouvrir la discussion 😉

      Signaler
    3. Darn
      Darn - mar 10 Mar 26 à 11 h 47

      La classe internationale.

      Signaler

