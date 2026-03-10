Présidente de l’Olympique lyonnais et d’OL Lyonnes, Michele Kang a reçu, ce lundi, un trophée décerné par le Comité international olympique (CIO) pour son engagement en faveur de "l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion".

Si elle préférerait sans doute voir de nouveaux trophées garnir l’armoire de l’OL, Michele Kang a cette fois été récompensée pour son action personnelle. Désignée comme l’une des 25 femmes les plus influentes du monde par le Financial Times, la femme d’affaires américaine est en effet très investie dans le développement du sport féminin.

En 2024, la milliardaire avait notamment annoncé un don de 50 millions de dollars pour soutenir la recherche et l’innovation dans la performance des athlètes féminines. Ce financement a permis la création du Kang Institute for Women’s Sports, un institut dédié à l’étude scientifique de la santé, de l’entraînement et de la performance des sportives. Né dans l'idée de combler le retard de recherche existant dans le sport féminin.

Le développement du sport féminin comme bataille

Ce lundi 9 mars, c’est justement pour ce type d’initiatives que la businesswoman américaine a été invitée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Lors de cette rencontre, elle a échangé avec Amélie Oudéa-Castéra, désormais à la tête du CNOSF. Le Comité International Olympique a donc choisi la femme de 66 ans comme lauréate du trophée "Champions de l’égalité des genres, de la diversité et de l’inclusion" au niveau européen. Une candidature qui avait été émise et soutenue par le bureau exécutif du CNOSF auprès de l’instance olympique.

Les Trophées du CIO rendent hommage "au travail exceptionnel des actrices et acteurs du changement qui s’engagent à promouvoir l’égalité des genres, la diversité et l’inclusion dans et par le sport". La réputation de Michele Kang comme femme d’engagement et de conviction n'est désormais plus à faire.