Plutôt discrète ces derniers temps à Lyon, Michele Kang poursuit malgré tout sa mission de développement du sport féminin. La philanthrope américaine vient de faire un don de 30 millions de dollars pour les programmes de la Fédération américaine destinés aux femmes.

Elle était présente pour le choc entre l’OL et le PSG, mais Michele Kang reste assez discrète depuis le début de la saison du côté de Décines. Cela ne l’empêche pas de travailler sur les dossiers importants tels que le futur stade, mais la propriétaire américaine fait avant tout parler pour ses actions de l’autre côté de l’Atlantique. Dans son combat pour que les sportives aient accès aux meilleures technologies, Kang n’avait pas hésité à faire un don de 50 millions de dollars en août dernier pour améliorer la santé des athlètes féminines.

Ce premier don n’est pas resté sans suite puisque c’est à la Fédération américaine que la femme d’affaires a choisi d’apporter son soutien financier. Mardi, un communiqué a annoncé que Michele Kang va faire un don de 30 millions de dollars (28,3 millions d'euros) consacrés aux programmes féminins.

"Le sport féminin a été négligé pendant bien trop longtemps"

Ce financement servira à accroître les opportunités de compétition, à améliorer l'identification des talents et à alimenter le développement professionnel, selon le communiqué de l’USSF. Le geste de la propriétaire de l’OL devrait permettre à la fédération d’améliorer les conditions pour développer le foot féminin que ce soit à travers des formations, des diplômes et tout ce qui pourrait aider. "Le sport féminin a été sous-estimé et négligé pendant bien trop longtemps, a déclaré Kang. Je m'engage à élever le niveau d'excellence du football féminin, sur et en dehors du terrain, en fournissant les ressources dont les athlètes féminines ont besoin pour atteindre leur plein potentiel et en les entourant du soutien professionnel qu'elles méritent."