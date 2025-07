Sportivement, quelle suite pour l'OL ?

Finalement maintenu en Ligue 1 après l'appel devant la DNCG, l'OL repartira d'une feuille blanche, ou presque, en 2025-2026. Un gros chantier s'ouvre devant lui.

Il paraîtrait qu'on ne se sent jamais aussi vivant qu'après avoir frôlé la catastrophe. Pendant une grosse quinzaine de jours, l'OL a vu le spectre de la Ligue 2 se rapprocher grandement de lui, jusqu'à ce 9 juillet 2025 qui fera date. Mercredi, la commission d'appel de la DNCG a décidé de valider le plan présenté par Michele Kang et ses équipes, laissant le club repartir en Ligue 1.

Tout cela est bien beau, un soulagement pour toute une institution et une ville, mais comment repartir après ça ? Comment rebasculer sur le terrain après ce sauvetage dans les coulisses ? Car c'est désormais la mission de l'Olympique lyonnais, remettre le jeu au centre de tout. Pour cela, il dispose d'un bon mois avant la reprise du championnat. Actuellement, 29 éléments, dont Orel Mangala et Ernest Nuamah, en convalescence, participent à la préparation.

Des départs à prévoir

Ils seront sans doute moins à l'issue du mercato le 1er septembre. Si les dirigeants rhodaniens ont une petite latitude pour recruter, c'est surtout dans le sens des départs que les mouvements devraient être nombreux. Rappelons que l'objectif est d'abaisser la masse salariale à 75 millions d'euros, contre 160 avant le plan de départs volontaires.

Les absences d'Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Nicolas Tagliafico font déjà considérablement réduire ce montant, mais il en faudra plus. Plusieurs éléments de l'effectif pourraient ne pas être conservés, dont Jordan Veretout, Nemanja Matić, Adryelson et Duje Caleta-Car. D'autres, comme Lucas Perri et Malick Fofana, ont de belles cotes sur le marché.

Garder une ossature

L'OL aura tout de même besoin de garder quelques hommes forts pour s'en sortir, sachant qu'il disputera en parallèle la Ligue Europa, s'il répond bien aux exigences de l'UEFA. "Il faudra peut-être arrêter l'hémorragie des départs. J'entends que tout le monde est à vendre, mais il faudra une ossature d'équipe tout de même, rappelait Nicolas Puydebois jeudi dans Tant qu'il y aura des Gones. Car si tu veux effectivement accrocher l'Europe, il faudra s'armer. Alors soit tu fais du bon boulot, et les jeunes vont éclore, soit il te faut quelques cadres."

Notre consultant cite trois garçons selon lui indispensable. "Corentin Tolisso amène son expérience, son aura, il peut inspirer certains. Lucas Perri, Georges Mikautadze, on ne peut pas les céder, estimait le triple champion de France (2003-2005). Sinon, par qui et comment on les remplace ? Ils évoluent à des postes essentiels."

L'OL candidat à l'Europe, est-ce vraiment réaliste ?

D'autant plus que l'Olympique lyonnais n'entend pas forcément revoir très à la baisse ses objectifs. Michael Gerlinger, le directeur général, parlait de viser le haut du classement. "Notre but reste d'atteindre l'Europe, a-t-il affirmé. Nous voulons nous qualifier et jouer dans des compétitions européennes. On va trouver des moyens pour se battre, comme la saison dernière, durant laquelle on a un peu raté les derniers matchs. Nous avons manqué de peu les 3e et 4e places. Nous voulons revenir dans cette bataille."

En réalité, il est difficile de prévoir ce que nous réserve ce cru 2025-2026. D'abord parce qu'il y aura encore des changements dans le groupe, et ensuite, car rien ne dit qu'avec des noms moins "clinquants", on ne puisse pas avoir une bonne surprise.

Repartir sur des bases saines

Ce sera tout l'enjeu pour les Rhodaniens, et ils seront très attendus sur le sujet. "Si l'OL a un plan de jeu, une vraie stratégie et que le travail est bon, à l'image de Strasbourg lors du précédent exercice, ça peut fonctionner. Tu pourras en plus recruter quelques joueurs [...] Je pense qu'il y gagne en change concernant la mentalité et d'état d'esprit, a souligné Nicolas Puydebois. J'aimerais que cette opportunité donnée par la DNCG serve à revenir à de bonnes valeurs."

La cellule de recrutement sera observée, cette fois-ci sans les interférences liées à John Textor. Et plusieurs footballeurs issus de la réserve devraient avoir l'occasion de se montrer. Reste à savoir si tout cela prendra. S'il correspond aux valeurs lyonnaises sur le papier, le pari est forcément risqué.

Entre incertitudes et excitation

L'environnement extérieur sera-t-il suffisamment patient pour ne pas se scandaliser au premier, voir aux deuxième et troisième accrocs ? S'ils ne sont pas les plus vindicatifs dans l'expression de leur colère, les supporteurs n'en restent pas moins exigeants. "Je pense que le public est connaisseur. Selon moi, il est capable de faire preuve de tolérance avec des jeunes du centre formation. Donnons-leur la chance de s'exprimer, retrouvons un équilibre déjà vu par le passé, réclamaient l'ancien gardien. Certains ont montré qu'ils avaient le potentiel pour jouer en Ligue 1. Il faudra sûrement les aiguiller, les accompagner, mais ils ont une carte à jouer."

C'est finalement avec beaucoup d'incertitudes, mais aussi de l'excitation, que l'OL aborde ce virage. Maintenant, il a une chance de repartir sur des bases plus saines. Ce ne sera certes pas facile, mais des exemples récents et plus lointains montrent que ce n'est pas impossible. Pour peu qu'il renoue avec les valeurs qui ont permis au club de devenir, le temps d'une décennie, une référence.