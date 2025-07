Mercato : l’OL prêt à se séparer de quatre joueurs en priorité ?

Ce lundi, 29 joueurs sont attendus à Décines pour la reprise de l’entraînement. Dans un contexte plutôt flou, personne ne sera retenu, mais quatre joueurs seraient encore un peu plus invités à aller voir ailleurs.

Le plaisir de se retrouver ne fait pas oublier pour autant la menace qui pèse au-dessus des têtes. Ce lundi matin, les joueurs de l’OL se sont retrouvés à Décines pour lancer la préparation estivale. Tout cela en attendant bien évidemment le résultat de l’appel lancé par le club pour contester sa relégation en Ligue 2. Tout se jouera dans les bureaux parisiens de la FFF et pour convaincre, Michele Kang va devoir se montrer persuasive avec un plan bien défini. Il y a les 200 millions d’euros à mettre sur la table (100 dès jeudi, l’autre moitié comme assurance) mais aussi le plan d’austérité que l’Américain veut mettre en place à l’OL. Fini les gros salaires et les effectifs pléthoriques, il va falloir réduire la voilure.

Dix millions d'économies sur une saison ?

En ce sens, le club ne retiendra certainement personne si une belle somme arrive sur la table. Néanmoins, ce prisme ne devrait pas s’appliquer à tout le monde. À l’OL, certains sont plus poussés vers la sortie que d’autres, d’après L’Equipe. Jordan Veretout, Nemanja Matic, Adryelson et Duje Caleta-Car feraient partie des priorités de départ entre Rhône et Saône. Non pas pour voir un gros chèque arriver, mais bien pour faire des économies sur les salaires. Sur une saison, cela équivaudrait à un peu plus de dix millions d’euros, selon les estimations de salaire. Une somme conséquente qui permettrait de faire des économies avec le plafond salarial qui veut être mis en place à Décines.