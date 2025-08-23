Actualités
OL : Tyler Morton dévoile ses idoles de jeunesse

  • par Lirone Nabet

    • Avant son premier match au Parc OL, Tyler Morton, nouveau milieu de terrain lyonnais, s’est confié sur ses idoles.

    Il aurait certainement aimé connaitre une toute autre aventure dans son club de coeur. Avec seulement 14 matchs joués, Tyler Morton n'a pas réussi à s'imposer à Liverpool. Néanmoins, il a pu y faire ses débuts en pros, remplir son armoires à trophées et surtout suivre les traces de ses idoles. En bon Scousers qui se respecte, Morton a partagé ses inspirations devant plusieurs médias, dont Olympique et Lyonnais en conférence de presse.

    Le milieu anglais a d’abord évoqué Steven Gerrard, joueur qui a marqué son enfance et son apprentissage du football. "Je pense un petit peu comme tous les gamins qui ont grandit autour de Liverpool, Steven Gerrard est un modèle vraiment pour tout le monde. Et comme beaucoup d'autres j'ai basé mon jeu sur lui à la fois sur et hors du terrain en tant que grand capitaine comme il a été. J'aimerai être aussi un jour capitaine", a-t-il expliqué.

    Xabi Alonso, modèle de vision et de passe

    Après Gerrard, un autre nom est vite revenu : Xabi Alonso, lui aussi passé par les Reds et vainqueur de la Ligue des champions. Morton admire particulièrement sa vision du jeu et la qualité de ses passes. "Sinon en autre joueur on a Xabi Alonso qui par sa vision, son talent, qui a un très bon jeu de passe et j'ose pensé que c'est aussi l'une de mes grandes qualités mon jeu de passe. Et espérer peut-être un jour toucher son talent à lui ça serait vraiment quelque chose que j'aimerai aussi", a-t-il ajouté. Avec ces références, le nouveau milieu lyonnais a eu des belles inspirations pour peaufiner son jeu. Les supporters de l'OL espèrent désormais voir Morton écrire sa propre histoire à Décines.

