Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
Rémy Descamps, nouveau gardien de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Metz : enchaîner trois victoires sans concéder de but en L1

  • par Antoine Lio
  • 1 Commentaire

    • L'OL n'a plus enchaîné trois victoires sans encaisser de buts depuis 2023. Pour deux victoires lors des deux premiers matchs de Ligue 1, il faut même remonter à 2019.

    Et si ce samedi (21h05), l'OL changeait sa fâcheuse habitude de mal débuter ses saisons ? La formation lyonnaise s'est souvent handicapée ces dernières années dès le début du championnat. Bien que lors des deux précédents exercices, l'OL soit parvenu à arracher une place in extremis en Ligue Europa, il lui manquait ces petits détails qui auraient pu faire la différence. Une place pour la Ligue des champions par exemple…

    Poursuivre sur la bonne dynamique

    Ce samedi, l'OL pourrait alors inverser la tendance. Après une première victoire prometteuse face au RC Lens (1-0), les hommes de Paulo Fonseca pourraient enchaîner à la maison. Face au promu qu'est le FC Metz, les coéquipiers de l'ancien Messin, Georges Mikautadze, feront tout leur possible pour satisfaire le public, dont l'affluence devrait se situer entre 46 et 50 000. Depuis sa victoire face à Angers (2-0) lors du dernier match de la saison 2024-2025, l'OL pourrait gagner trois matchs de suite en compétitions officielles sans encaisser de but, depuis décembre 2023 (Toulouse, Monaco, Nantes).

    En 2019, deux premières victoires face à Monaco et Angers

    Si l'OL peut enchaîner trois victoires sans encaisser de but depuis 2023 en compétitions officielles, elle peut aussi rééditer une performance de 2019. Emmagasiner deux succès, dès les deux premières journées du championnat, sans prendre de but. Le 9 août 2019 justement, l'OL infligeait trois buts aux Monégasques lors de la première journée du championnat. Memphis Depay, Moussa Dembélé et Lucas Tousart étaient les buteurs (victoire 3-0).

    La semaine suivante, les joueurs de Sylvinho (remplacé par Rudi Garcia en octobre 2019) accueillaient Angers. L'occasion pour eux d'offrir un festival offensif avec des buts d'Aouar, Dembélé, Depay et Jean Lucas (victoire 6-0). Anthony Lopes était dans les cages lyonnaises à l'époque. Ce samedi, c'est Rémy Descamps, titulaire malgré l'arrivée de Dominik Greif, qui tentera un nouveau clean sheet ce samedi.

    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : 28 joueuses pour un stage sous le signe du travail
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 23 Août 25 à 15 h 10

      Faut prendre tout ce qui peut être pris, on ne sait pas ce que la saison plus tard peut nous réserver comme mauvaise surprise, donc des pts et encore des pts.

      Signaler

