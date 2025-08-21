Descamps et Abner titulaires pour OL - Metz

À deux jours du match contre le FC Metz, Paulo Fonseca a donné des indices concernant l’équipe qui débutera. L’OL ne devrait pas connaitre de grands chamboulements puisque Rémy Descamps commencera dans le but, malgré l’arrivée de Dominik Greif.

Après la belle première du côté de Lens, l'OL va vouloir confirmer à la maison face au FC Metz. Une opposition sur le papier plus qu'abordable face au promu en Ligue 1. Mais avec un bloc bas comme Paulo Fonseca s'y attend, il ne faut jurer de rien. Les exemples récents d'une formation lyonnaise qui se casse les dents et se fait surprendre sont légion dans le passé récent lyonnais. Méfiance donc entre Rhône et Saône, même si la confiance est logiquement présente dans les rangs de l'OL après la belle rentrée des classes dans le nord de la France. De quoi pousser Fonseca à ne rien changer ?

Avec l'incertitude autour de Corentin Tolisso, il se pourrait bien qu'il y ait du changement dans le onze. Mais pas outre mesure, puisque le coach portugais a annoncé que Rémy Descamps gardera encore le but pour la venue de Metz. L'arrivée de Dominik Grief en début de semaine n'a pas bouleversé la hiérarchie. Pour le moment. "Dominik sera dans le groupe, mais Rémi continuera à jouer. Je pense que c'est bon d'avoir la possibilité d'un gardien comme Dominik. Il a beaucoup d'expérience et de qualités, mais il a besoin d'apprendre notre jeu. Notre gardien a une grande participation sur notre construction et il doit apprendre notre jeu pour être prêt pour jouer. Je dois dire que Rémy a commencé très bien la saison. Il a joué très bien dans les matchs de pré-saison et aussi à Lens. Il va continuer de jouer."

Tagliafico pas encore à 100%

Cette marque de confiance devrait faire chaud au cœur au natif de Marcq-en-Barœul qui se doute malgré tout que Greif est venu à l'OL pour jouer les numéros 1. Prendre ce qu'il y a à prendre, c'est aussi le crédo d'Abner sur le côté gauche de la défense. Comme Descamps, le Brésilien a avant tout un rôle de doublure derrière Nicolas Tagliafico. Seulement, l'Argentin est encore loin d'être à 100% et Abner poursuivra l'intérim contre Metz. "Je pense qu'il a besoin de temps pour redevenir le Nico que nous connaissons. Maintenant, Abner a joué très bien. Après-demain, je commencerai avec Abner."

Au moment de préparer le déplacement à Décines, Stéphane Le Mignan, coach messin, n'aura pas tout le onze lyonnais mais il a déjà eu deux indices.