OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ?

En pleine réussite depuis quelques semaines, Pavel Sulc semble enfin prendre la mesure de son aventure à l’OL. Cette bonne passe aurait attiré quelques regards, d’après son agent.

Auteur de six buts sur ses quatre derniers matchs, Pavel Sulc est le joueur en forme à l’OL en ce moment. Alors que tous les regards se portent sur Endrick, le Tchèque rappelle que le club lyonnais a déjà en son sein quelques armes offensives. Cela a permis de tenir la barre pendant les six derniers mois, et l’ancien du Viktoria Plzen ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après une période d’adaptation, Sulc donne la pleine mesure de son talent, dans un style bien à lui, que ce soit sur ou en dehors du terrain.

À 25 ans et pour sa première expérience à l’étranger, l’international tchèque soigne ses statistiques. "J’ai trouvé très étrange que Pavel Šulc, à 24 ans, avec de telles statistiques, international et auteur de nombreux buts, n’ait toujours pas quitté la République tchèque pour l’étranger. Je lui ai exposé ma vision et ce que je pouvais faire pour lui. Il m’a fait confiance, a détaillé son agent Andy Bara dans le podcast LiveSport. Nous avons signé un contrat et, dès ce même été, nous l’avons transféré à Lyon."

"L'OL ne veut pas le vendre pour l'instant"

Bien en a pris à Sulc et à son agent puisque les déboires lyonnais de l’été ont permis à des joueurs comme le numéro 10 lyonnais de pouvoir rejoindre les rangs d’un tel club. Le joueur offensif ne s’en est d’ailleurs jamais caché depuis son arrivée, il n’imaginait pas rejoindre un jour un club comme l’OL. Désormais, il croque à pleine dent sa nouvelle vie et cela se retranscrit sur le terrain.

Pisté en Bundesliga avant de rejoindre l’OL, Pavel Sulc continue d’avoir des prétendants selon son représentant. "Aujourd’hui, il est un joueur important pour Lyon, il est titulaire et je ne vois aucune raison pour que cela change. J’ai certes des sollicitations de grands clubs, mais à Lyon, je n’ai même pas posé la question, car je sais qu’ils ne veulent pas le vendre pour l’instant." Acheté 7,5M€ en juillet, Pavel Sulc fait partie de ces bons coups estivaux à l'OL.