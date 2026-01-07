Ayant évolué dans un système en losange samedi dernier à Monaco, l'OL a encore surpris en s'adaptant à son adversaire. Limité dans le choix des hommes avant ce mercato hivernal, Paulo Fonseca a dû revoir sa copie pour coller au mieux aux qualités.

Depuis bientôt une semaine, il peut compter sur un renfort de choix. À la recherche d'un attaquant de pointe pour la deuxième partie de saison, Paulo Fonseca a reçu avec plaisir le cadeau de Noël qu'a pu représenter Endrick. Pour le moment, le Portugais n'a pas encore pu utiliser son nouveau joueur en compétition officielle, mais cela ne devrait plus tarder. S'il estime que le Brésilien "n'a pas 90 minutes dans les jambes", Fonseca devrait logiquement l'utiliser dimanche à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France. D'entrée ou en cours de match ? C'est toute la question.

Toutefois, le coach de l'OL se creuse les méninges depuis quelques semaines déjà pour intégrer au mieux sa nouvelle recrue. Plutôt un comble quand on sait que la formation lyonnaise a eu toutes les difficultés du monde à se montrer dangereuse offensivement sur le premier semestre. Mais, depuis deux mois, Afonso Moreira et Pavel Sulc ont pris une tout autre dimension. Si l'objectif de faire cohabiter les trois offensifs n'a rien d'insurmontable pour le moment, les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah vont créer bien des maux de tête à Fonseca à l'approche du printemps. Il ne s'en plaindra pas, lui qui a dû jongler avec les limites de son groupe.

Un effet miroir sur Monaco

C'est aussi là que l'on a pu voir la capacité de Paulo Fonseca à se muer en un fin stratège. Peut-être pas en cours de match où son coaching a souvent posé question, mais dans l'analyse d'avant-match, il n'a que très peu souvent eu faux. Grâce à une belle gymnastique pour s'adapter à l'adversaire mais aussi à ses joueurs en présence. Lui que l'on décrit comme un adepte du 4-3-3 a mis cette réputation de côté, bien qu'il continuera à marteler qu'on parle avant tout d'animation plus que de système. Samedi à Monaco, Paulo Fonseca a encore surpris en s'appuyant sur ce qui était annoncé comme une défense à trois mais qui était en réalité un OL vraiment très proche du 4-4-2 en losange.

Une première surprise accompagnée d'une seconde avec la présence d'Abner dans ce losange côté droit. Pas forcément une très grande réussite malgré le but du Brésilien, mais une volonté de répondre au mieux à la stratégie monégasque. "On avait regardé Monaco, qui jouait aussi en diamant ou en losange, et on pensait qu’on pouvait avoir un avantage dans certaines zones du terrain, avec les placements d’Abner, Coco (Tolisso), Ainsley (Maitland-Niles) et Nico (Tagliafico). Je pense que ça a bien fonctionné, la deuxième mi-temps a été très positive", expliquait-il après le match.

Une diversité tactique qui peut favoriser l'intégration d'Endrick

Avec plus d'intensité et d'agressivité dans les duels, les Lyonnais ont en effet été bien mieux dans ce système hybride, bien aidés ensuite par l'infériorité numérique de Monaco. Une nouvelle corde à l'arc rhodanien, sans que l'on sache si ce schéma aura un avenir ou non. Mais après le 4-2-4 sans numéro 9 de métier suite à la fin de mercato sans recrue ou encore une formation à trois centraux pour préparer les départs à la CAN et avoir plus de poids offensivement et une assise défensive, l'OL a désormais une multitude de solutions pour jouer les caméléons suivant l'adversaire qui se présente à lui.

Paulo Fonseca souhaite avant tout que son équipe pose des problèmes aux joueurs en face par son style. Mais en adoptant ou calquant son schéma, il en impose tout autant. Cela permet aussi de se retrouver avec des solutions multiples, laissant imaginer un duo Endrick - Sulc ou encore un quatuor Moreira - Sulc - Fofana - Endrick. De quoi faire saliver et attendre encore un peu plus avec impatience cette seconde partie de saison.