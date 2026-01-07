Actualités
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

Avec sa limite d’effectif, l’OL a su se créer une vraie panoplie tactique

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant évolué dans un système en losange samedi dernier à Monaco, l'OL a encore surpris en s'adaptant à son adversaire. Limité dans le choix des hommes avant ce mercato hivernal, Paulo Fonseca a dû revoir sa copie pour coller au mieux aux qualités.

    Depuis bientôt une semaine, il peut compter sur un renfort de choix. À la recherche d'un attaquant de pointe pour la deuxième partie de saison, Paulo Fonseca a reçu avec plaisir le cadeau de Noël qu'a pu représenter Endrick. Pour le moment, le Portugais n'a pas encore pu utiliser son nouveau joueur en compétition officielle, mais cela ne devrait plus tarder. S'il estime que le Brésilien "n'a pas 90 minutes dans les jambes", Fonseca devrait logiquement l'utiliser dimanche à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France. D'entrée ou en cours de match ? C'est toute la question.

    Toutefois, le coach de l'OL se creuse les méninges depuis quelques semaines déjà pour intégrer au mieux sa nouvelle recrue. Plutôt un comble quand on sait que la formation lyonnaise a eu toutes les difficultés du monde à se montrer dangereuse offensivement sur le premier semestre. Mais, depuis deux mois, Afonso Moreira et Pavel Sulc ont pris une tout autre dimension. Si l'objectif de faire cohabiter les trois offensifs n'a rien d'insurmontable pour le moment, les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah vont créer bien des maux de tête à Fonseca à l'approche du printemps. Il ne s'en plaindra pas, lui qui a dû jongler avec les limites de son groupe.

    Un effet miroir sur Monaco

    C'est aussi là que l'on a pu voir la capacité de Paulo Fonseca à se muer en un fin stratège. Peut-être pas en cours de match où son coaching a souvent posé question, mais dans l'analyse d'avant-match, il n'a que très peu souvent eu faux. Grâce à une belle gymnastique pour s'adapter à l'adversaire mais aussi à ses joueurs en présence. Lui que l'on décrit comme un adepte du 4-3-3 a mis cette réputation de côté, bien qu'il continuera à marteler qu'on parle avant tout d'animation plus que de système. Samedi à Monaco, Paulo Fonseca a encore surpris en s'appuyant sur ce qui était annoncé comme une défense à trois mais qui était en réalité un OL vraiment très proche du 4-4-2 en losange.

    Une première surprise accompagnée d'une seconde avec la présence d'Abner dans ce losange côté droit. Pas forcément une très grande réussite malgré le but du Brésilien, mais une volonté de répondre au mieux à la stratégie monégasque. "On avait regardé Monaco, qui jouait aussi en diamant ou en losange, et on pensait qu’on pouvait avoir un avantage dans certaines zones du terrain, avec les placements d’Abner, Coco (Tolisso), Ainsley (Maitland-Niles) et Nico (Tagliafico). Je pense que ça a bien fonctionné, la deuxième mi-temps a été très positive", expliquait-il après le match.

    Une diversité tactique qui peut favoriser l'intégration d'Endrick

    Avec plus d'intensité et d'agressivité dans les duels, les Lyonnais ont en effet été bien mieux dans ce système hybride, bien aidés ensuite par l'infériorité numérique de Monaco. Une nouvelle corde à l'arc rhodanien, sans que l'on sache si ce schéma aura un avenir ou non. Mais après le 4-2-4 sans numéro 9 de métier suite à la fin de mercato sans recrue ou encore une formation à trois centraux pour préparer les départs à la CAN et avoir plus de poids offensivement et une assise défensive, l'OL a désormais une multitude de solutions pour jouer les caméléons suivant l'adversaire qui se présente à lui.

    Paulo Fonseca souhaite avant tout que son équipe pose des problèmes aux joueurs en face par son style. Mais en adoptant ou calquant son schéma, il en impose tout autant. Cela permet aussi de se retrouver avec des solutions multiples, laissant imaginer un duo Endrick - Sulc ou encore un quatuor Moreira - Sulc - Fofana - Endrick. De quoi faire saliver et attendre encore un peu plus avec impatience cette seconde partie de saison.

    à lire également
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ?
    1 commentaire
    1. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - mer 7 Jan 26 à 9 h 05

      Grâce à MLJ.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ? 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Avec sa limite d’effectif, l’OL a su se créer une vraie panoplie tactique 08:00
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes reprogrammé le 1er février 07:30
    Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes 06/01/26
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) peut-il se mêler à la lutte des meilleurs buteurs ? 06/01/26
    OL Académie
    OL Lyonnes : la réserve jouera un match amical dans le Puy-de-Dôme 06/01/26
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com 06/01/26
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL : la Direction de l'arbitrage ne revient pas sur le but refusé à Monaco 06/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    Mercato : l'OL utilisé par l'agent de Benjamin Dominguez (Bologne) ? 06/01/26
    OL : Endrick, premier numéro 9 depuis Gift Orban 06/01/26
    Mercato : l'OL s'intéresserait à un défenseur français de Leipzig 06/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : les joueuses font relâche ce mardi 06/01/26
    Ballon de l'OL
    OL académie : Haktan Şener avec les U19 turcs en janvier 06/01/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Lille devrait faire sans son attaquant Hamza Igamane face à l'OL 06/01/26
    En dominant Monaco, l'OL a arrêté sa mauvaise série à l'extérieur 06/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    OL : Ruben Kluivert a-t-il montré son vrai visage à Monaco ? 06/01/26
    Julien Le Cardinal suspendu pour OL - Brest 06/01/26
    OL : Endrick sera accompagné par un kiné du Real Madrid 06/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut