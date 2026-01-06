Actualités
Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com

  • par Gwendal Chabas
  4 Commentaires

    • L'OL avait besoin d'un autre attaquant, et il l'a trouvé avec Endrick. Mais au-delà du sportif, le Brésilien pourrait avoir un gros impact marketing sur le club.

    Pour les amoureux du jeu, tout cela n'entre pas en considération. Mais à l'heure du tout digital, des images et des réseaux sociaux, c'est un aspect qu'il faut forcément mesurer. Lundi, l'OL a effectué la conférence de présentation d'Endrick, son nouvel attaquant venu du Real Madrid.

    À l'échelle de la Ligue 1, il s'agit d'un transfert retentissant, notamment en raison de la renommée acquise par le footballeur de 19 ans. Ayant très tôt fait parler de lui, l'avant-centre prêté à l'Olympique lyonnais est déjà une star. Dans son pays en particulier, où il est suivi par une immense communauté.

    5 fois plus d'abonnés que l'OL

    Pour vous donner un ordre d'idée, son nombre d'abonnés sur Instagram (15,4 millions) est plus de cinq fois supérieur à celui de sa nouvelle équipe (2,8 millions). "La priorité reste le projet sportif, a bien rappelé Michael Gerlinger. Nous sommes convaincus que c’est l’ingrédient qui nous a manqué. Endrick va nous donner beaucoup de force pour la suite. Nous savons aussi que son image est très forte. Il va nous apporter sur ce plan-là également. Sa vidéo d’arrivée a dépassé les 20 millions de vues, un record pour nous."

    Effectivement, l'annonce de l'opération a déclenché une multitude de réactions venant de footballeurs et de fans de l'ancien de Palmeiras. Les Brésiliens connaissent évidemment l'OL par la riche histoire qu'il entretient avec le pays, mais rarement cela avait pris de telles proportions. Avec en outre des répercussions mercantiles. "Sportivement, en matière de publicité, et même financièrement, j’espère que tout le monde va acheter ses maillots. Il va nous aider dans tous les domaines", a confirmé le directeur général.

    "Le fait que je sois là donnera plus de visibilité à l'OL"

    Autant d'attentes qui vont peser sur les épaules du numéro 9, mais qui semble les avoir bien intégrées. "Je suis très heureux de voir cet engouement, ce public qui m’attend dehors. Ça me fait chaud au cœur. C’est important pour moi, car je me dis qu’au Brésil, le fait que je sois là donnera plus de visibilité à Lyon et à la Ligue 1, a-t-il déclaré. On va encore plus parler de ce championnat chez moi."

    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 6 Jan 26 à 16 h 43

      Cela peut effectivement représenter un plus-value à plein de niveau !

      Un coup de projecteur est mit sur le club, notamment au Brésil, cela montre aussi que l'OL peut attirer des gros joueurs, et donc en attirer d'autres à l'avenir ?

      Tout va dépendre aussi de son adaptation et de sa réussite chez nous. En cas de réussite ça va multiplier encore plus tous ces facteurs.

      Signaler
    2. Olympien First
      Olympien First - mar 6 Jan 26 à 18 h 27

      C'est le point (positif) sur lequel j'avais insisté au moment où ce prêt est devenu une certitude. Pour le sportif, on n'est sûr de rien, même s'il y a de bonnes raisons d'être optimiste.

      En revanche, c'est une sacré belle réussite sur le plan de l'image du club, avec une résonance qui dépasse très largement le cadre de l'hexagone (rien que le Brésil, l'Espagne avec un nombre incalculable de suiveurs, aussi bien du joueur que du Real à travers le monde, et évidemment des amoureux du foot brésilien en général).

      Sur ce coup là, MLJ a fait fort et il le sait. Avec un poil de chance aussi, ainsi que l'incidence historique des bonnes relations OL-Real, et Gerlinger-Real.

      Maintenant place au terrain, c'est là qu'il faudra transformer ce "bon coup" en "coup génial" sportivement fructueux.

      Signaler
    3. Avatar
      Gonedamien38 - mar 6 Jan 26 à 18 h 30

      Moreira voir abner, coco sulc pour mettre des buts, 50 articles sur endrick je veux bien, mais faudrait Pas voir a lui mettre la pression ou surtout qu'il assume, on attends de voir pour 1 joueur qui a encore rien prouver en Europe, mais on demande a voir en bien, nous espérons tous....

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - mar 6 Jan 26 à 18 h 43

      20 millions de vues pour la vidéo de son arrivée .
      Textor en a rêvé , Gerlinger l'a fait .

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut