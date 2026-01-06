Publié ce mardi, le débrief de la Direction de l'arbitrage de la FFF n'évoque pas le match Monaco - OL (1-3). Aucun retour donc sur le but refusé aux Monégasques.

On se doute que cela ne fera pas plaisir aux dirigeants et aux joueurs de Monaco. Samedi soir, ils étaient nombreux à se plaindre d'une décision prise par Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre face à l'OL. Après la défaite 3-1, le club princier avait en travers de la gorge une action en particulier.

En début de deuxième période, sur un corner, Thilo Kehrer pensait avoir redonné l'avantage à l'ASM d'une tête bien placée. Mais l'officiel a finalement refusé le but pour une faute préalable de Jordan Teze sur Corentin Tolisso. Un coup de sifflet incompris des Monégasques, mais qui a changé l'histoire de la rencontre.

Une action déterminante dans la rencontre

Dans la foulée ou presque, Pavel Šulc a inscrit la deuxième réalisation de l'Olympique lyonnais. Les Rhodaniens ne seront plus inquiétés par la formation du Rocher, encore moins après l'exclusion de Mamadou Coulibaly à la 70e minute. Une situation qui, elle, ne prête pas à débattre.

Ce mardi, la Direction de l'arbitrage de la Fédération a partagé ses habituels retours sur le week-end de Ligue 1. Dans celui de la 17e journée, nous retrouvons sans surprise le carton rouge donné à Alexsandro lors de Lille - Rennes (0-2), mais aussi le but annulé pour Nantes contre l'OM (0-2). Aucune trace en revanche de cette action. Pour rappel, monsieur Brisard était allé la revisionner avec l'aide de la Var.