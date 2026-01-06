Actualités
    • Publié ce mardi, le débrief de la Direction de l'arbitrage de la FFF n'évoque pas le match Monaco - OL (1-3). Aucun retour donc sur le but refusé aux Monégasques.

    On se doute que cela ne fera pas plaisir aux dirigeants et aux joueurs de Monaco. Samedi soir, ils étaient nombreux à se plaindre d'une décision prise par Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre face à l'OL. Après la défaite 3-1, le club princier avait en travers de la gorge une action en particulier.

    En début de deuxième période, sur un corner, Thilo Kehrer pensait avoir redonné l'avantage à l'ASM d'une tête bien placée. Mais l'officiel a finalement refusé le but pour une faute préalable de Jordan Teze sur Corentin Tolisso. Un coup de sifflet incompris des Monégasques, mais qui a changé l'histoire de la rencontre.

    Une action déterminante dans la rencontre

    Dans la foulée ou presque, Pavel Šulc a inscrit la deuxième réalisation de l'Olympique lyonnais. Les Rhodaniens ne seront plus inquiétés par la formation du Rocher, encore moins après l'exclusion de Mamadou Coulibaly à la 70e minute. Une situation qui, elle, ne prête pas à débattre.

    Ce mardi, la Direction de l'arbitrage de la Fédération a partagé ses habituels retours sur le week-end de Ligue 1. Dans celui de la 17e journée, nous retrouvons sans surprise le carton rouge donné à Alexsandro lors de Lille - Rennes (0-2), mais aussi le but annulé pour Nantes contre l'OM (0-2). Aucune trace en revanche de cette action. Pour rappel, monsieur Brisard était allé la revisionner avec l'aide de la Var.

    8 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 6 Jan 26 à 15 h 15

      Même pas de retour…on passe un cap dans le foutage de gueule la…
      Bientôt on aura juste un emoji « doigt d’honneur » quand on demandera une explication aux débilités de l’arbitre et de la VAR…

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - mar 6 Jan 26 à 15 h 24

      Normal, ce genre de faute est décrit très vaguement dans les règles et est laissé à la décision de l'appréciation de l'arbitre. La VAR ne sert à rien pour l'immense majorité des fautes dans la surface. Les règles du foot ont été faites à la base pour être arbitrées par un humain, pas par une caméra.

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - mar 6 Jan 26 à 15 h 58

        Il y a toujours un humain qui regarde avec la caméra .

        Il faudrait que je re-regarde la faute mais il me semble que Tolisso, dans la surface, fait une énorme poussette et que le mec bêtement répond...Y avait-il accrochage avant la poussette?!... Mais dans mon souvenir franchement Tolisso prend un gros risque la-dessus!

        Mais bon débattre de potentielles fautes 2 jours plus tard, n'a aucun intérêt...

        Signaler
        1. Avatar
          vauban - mar 6 Jan 26 à 16 h 05

          Tu as raison , pas d'accrochage avant seulement la forte poussée de Tolisso , tu l'as bien expliqué le guss répond , mais la 1ére faute est pour Corentin ..

        2. OLVictory
          OLVictory - mar 6 Jan 26 à 16 h 20

          La caméra apporte d'autres informations, sinon on ne l'utiliserait pas.
          Et ces informations sont difficiles à interpréter, elles amplifient souvent les contacts, elles trompent !

    3. OL-91
      OL-91 - mar 6 Jan 26 à 16 h 02

      La VAR est utile pour les fautes invisibles par l'arbitre central. Ou pour l'analyse d'une faute qui fait douter ce même arbitre.
      Les instances sont liées par une sorte de solidarité et peinent à peiner.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mar 6 Jan 26 à 16 h 22

        Est-ce que les choses sont meilleures depuis que l'on fait juger les fautes dans la surface à coup de ralentis ?
        Il suffit d'écouter comme ça chougne à chaque match, c'est pire qu'avant

        Signaler
    4. Quand je pense a Ferland
      Quand je pense a Ferland - mar 6 Jan 26 à 16 h 09

      En toute honnêteté, je pense qu'il n'y a pas faute ou alors, elle est assez risible.
      En circonstance aggravante, Coco se paye le luxe de pousser le monégasque assez franchement deux fois puis de ployer de manière un peu ridicule.
      Après revisioonnage par le VAR, je me suis dit que les arbitres allaient finir par 'lui' dire : "fallait pas jouer avec le feu, bien fait pour ta g*eule", mais non, tant mieux, mais je comprends toujours aussi difficilement cette décision.

      Signaler

