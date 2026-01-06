Si son nom a été associé à l'OL durant ce mercato, Benjamin Dominguez (Bologne) serait en réalité très loin du Rhône. Seulement, son agent l'aurait proposé au club lyonnais.

C'est aussi le charme des mercatos. En ce début du mois de janvier, le nom de Benjamin Dominguez est revenu dans la presse italienne, accolé à celui de l'OL. L'ailier de Bologne n'a pas un temps de jeu important dans son club, et pourrait donc a priori être un candidat au départ. C'est du moins ce qu'espère visiblement son agent d'après la Gazetta dello Sport.

Proposé aussi à l'OM et la Fiorentina

Selon le média transalpin, son agent aurait proposé le footballeur de 22 ans à l'Olympique lyonnais, ainsi qu'à Marseille, à la Fiorentina et à d'autres écuries encore. Sauf que l'Argentin n'aurait pas demandé à partir, et que la formation bolonaise n'a pas l'intention de s'en séparer.

Arrivé à l'été 2024 depuis Gimnasia (Argentine), le droitier a disputé 38 matchs avec l'équipe basée dans la région d'Émilie-Romagne. Mais son nombre d'apparitions a largement chuté cette saison. Le natif de La Plata a participé à 10 bouts de rencontres (3 titularisations), pour un total de 310 minutes sur les terrains. Il compte une passe décisive et son contrat s'étend jusqu'en 2029.