Endrick, numéro 9 de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Endrick, premier numéro 9 depuis Gift Orban

  • par Gwendal Chabas
  2 Commentaires

    • En venant à l'OL, Endrick a récupéré le numéro 9. Celui-ci était vacant depuis le départ de Gift Orban en janvier 2025.

    Dans un club comme l'OL, qui a connu tant d'attaquants de très haut niveau, c'était une petite incongruité. Cela faisait un an que le numéro 9 était libre, depuis le départ de Gift Orban pour Hoffenheim en janvier 2025. Georges Mikautadze portait le 69, Alexandre Lacazette le 10, puis Martin Satriano a opté l'été passé pour le 20.

    Cette anomalie est à présent réparée. Venu cet hiver en prêt depuis le Real Madrid, Endrick a récupéré ce chiffre symbolique. Une manière de montrer qu'il est bien là pour évoluer en tant qu'avant-centre titulaire de l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, son maillot devrait particulièrement plaire aux supporters au vu des attentes suscitées par ce recrutement.

    Il passe après Anderson, Fred ou encore Elber

    Il succède à des Brésiliens iconiques comme Sonny Anderson ou encore Fred. On se souvient aussi de Giovane Élber, de l'Argentin Lisandro López, ou plus loin encore, du Français Florian Maurice. Dans quelques jours, dimanche soir à Lille, ce sera donc le retour de la tunique floquée du 9 à l'OL. On assistera surtout aux premiers pas d'Endrick, ce qui n'est pas sans une pointe d'excitation.

    Un 16e de finale au milieu du mois de janvier qui n'est donc pas dénué d'intérêt, avec les premiers pas du joueur de 19 ans. On obtiendra en plus des indications sur les volontés tactiques de Paulo Fonseca avec son nouvel attaquant.

    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    Mercato : l'OL utilisé par l'agent de Benjamin Dominguez (Bologne) ?
    2 commentaires
    1. olympiklyon
      olympiklyon - mar 6 Jan 26 à 13 h 41

      J'avais oublié ce Giovane Elber

      
    2. RBV
      RBV - mar 6 Jan 26 à 14 h 14

      Il va comment Gift d’ailleurs ?

      

