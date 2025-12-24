Laissé vacant depuis le départ de Gift Orban, le numéro 9 sera de nouveau porté à l’OL. Pour ses six mois dans la capitale des Gaules, Endrick a opté pour celui-ci, qui devrait s’arracher.

Il n’y avait pas que sur le terrain que l’OL était à la recherche d’un attaquant titulaire. Le numéro 9 attendait lui aussi de retrouver un propriétaire depuis le départ de Gift Orban il y a un an. Georges Mikautadze, avant son départ tardif, avait choisi de poursuivre avec le numéro 69 cet été, tandis que Martin Satriano a opté pour le numéro 20. Pas de numéro 9 dans l’effectif lyonnais donc, mais cela va changer à compter du 1er janvier 2026. En s’engageant pour six mois dans le cadre d’un prêt payant, Endrick a choisi de s’inscrire dans la lignée des buteurs brésiliens de l’OL.

Déjà des ventes en boutique et sur le site

Avec un maillot floqué "Endrick 9", il suivra les traces de glorieux ainés comme Sonny Anderson ou encore Fred, ayant tous deux porté ce numéro pendant quelques années. Pour Endrick, ce ne sera que pour six mois, mais il se pourrait bien que la tunique se vende comme des petits pains. Certains supporters n’ont déjà pas tardé à s’offrir ce maillot que l'attaquant brésilien ne portera pas avant le 18 janvier en Ligue 1.