Actualités
Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
Endrick portera le 9 sous le maillot de l’OL (@OL)

Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL

  • par David Hernandez

    • Laissé vacant depuis le départ de Gift Orban, le numéro 9 sera de nouveau porté à l’OL. Pour ses six mois dans la capitale des Gaules, Endrick a opté pour celui-ci, qui devrait s’arracher.

    Il n’y avait pas que sur le terrain que l’OL était à la recherche d’un attaquant titulaire. Le numéro 9 attendait lui aussi de retrouver un propriétaire depuis le départ de Gift Orban il y a un an. Georges Mikautadze, avant son départ tardif, avait choisi de poursuivre avec le numéro 69 cet été, tandis que Martin Satriano a opté pour le numéro 20. Pas de numéro 9 dans l’effectif lyonnais donc, mais cela va changer à compter du 1er janvier 2026. En s’engageant pour six mois dans le cadre d’un prêt payantEndrick a choisi de s’inscrire dans la lignée des buteurs brésiliens de l’OL.

    Déjà des ventes en boutique et sur le site

    Avec un maillot floqué "Endrick 9", il suivra les traces de glorieux ainés comme Sonny Anderson ou encore Fred, ayant tous deux porté ce numéro pendant quelques années. Pour Endrick, ce ne sera que pour six mois, mais il se pourrait bien que la tunique se vende comme des petits pains. Certains supporters n’ont déjà pas tardé à s’offrir ce maillot que l'attaquant brésilien ne portera pas avant le 18 janvier en Ligue 1.

    à lire également
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Après son départ de l’OL, Cherki toujours dans les meilleurs passeurs de Ligue 1 15:45
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Dans la lignée d'Anderson et Fred, Endrick portera le numéro 9 à l’OL 14:45
    Manoël Verhaeghe, défenseur du RWDM Brussels
    Mercato : l’OL sur un espoir du RWDM Brussels ? 13:45
    Le logo de l'OL
    OL Académie : Mathieu Seckinger va aussi rendre son tablier 12:45
    Endrick sous le maillot de l'OL (@OL)
    Benzema, Paqueta, chiffres record… l’arrivée d’Endrick à l’OL cartonne 11:45
    Ada Hegerberg lors d'AS Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Coupe de France féminine : ASSE - OL Lyonnes le 11 janvier à 14h30 10:45
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal ne tremblent pas pour leurs débuts 09:45
    Endrick, attaquant prêté par le Real Madrid à l'OL
    Avec Endrick, l'attaque de l’OL va-t-elle se réinventer ? 09:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    OL - Mercato : le Sparta Prague réagit à un retour de Karabec 08:00
    Maxence Caqueret (OL) et André Gomez (Lille)
    Coupe de France : Lille - OL, un duel bien connu 07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 4 janvier 23/12/25
    Endrick sous le maillot de l'OL
    Mercato : l'OL officialise déjà l'arrivée d'Endrick 23/12/25
    Les joueurs et le staff du FC Saint-Cyr Collonges au Parc OL
    Grâce à son parcours et à l’OL, le FC Saint-Cyr Collonges assure ses arrières 23/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) titulaire avec le Sénégal contre le Botswana 23/12/25
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    OL - Mercato : l’avenir incertain de Caleta-Car à la Real Sociedad… 23/12/25
    Les supporters de l'OL et notamment les Bad Gones vont animer les tribunes
    Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN 23/12/25
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark 23/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 23/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut