Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick

Dans l’attente de l’officialisation de l’arrivée dans les prochains jours, l’OL va quand même faire un gros coup avec Endrick. Un transfert rendu d’autan plus possible avec l’allègement des sanctions de la DNCG.

C’est un gros coup pour la Ligue 1 mais surtout pour l’OL. A compter du 1er janvier 2026, le championnat de France comptera un des grands espoirs du football mondial dans ses rangs. Comme dans chaque mercato, il faudra attendre que tout soit signé pour ne pas avoir de mauvaise surprise, mais Endrick devrait bien porter le maillot de l’OL à compter du 16e de finale de Coupe de France à Lille, n’étant pas qualifié à Monaco une semaine plus tôt. Un petit évènement alors que la formation lyonnaise est en cruel manque de solution offensive. Cette arrivée d’Endrick a avant tout un coup sur le court terme puisque ce sera pour un prêt de six mois seulement, avec aucune option d’achat intégrée. Cela reste un très gros coup malgré tout.

Un dossier gagnant-gagnant

La piste remontée à plusieurs semaines et Endrick avait rapidement donné son accord. Seulement, les décisions de la DNCG début décembre ont favorisé cette entente avec le Real Madrid, plutôt ouvert sur le sujet. Encadré sur la masse salariale et les indemnités de transferts de juillet à décembre, la direction lyonnaise s’attendait à pareille sanction lors de son passage. Cependant, le gendarme financier a levé les sanctions sur les indemnités, aidant ainsi à un montage plus facile. Ne pouvant prendre en charge le salaire d’Endrick à cause de la situation économique, l’OL a "contourné" tout ça, en négociant un prêt payant qui couvrira indirectement le salaire toujours à la merci du Real Madrid. Un dossier gagnant-gagnant pour tout le monde sur le papier.