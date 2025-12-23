Actualités
Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif

  • par David Hernandez

    • Auteur d’un doublé contre le FC Saint-Cyr Collonges, Pavel Šulc a fini son année 2025 en beauté. Même s’il aurait aimé faire une passe sur son deuxième but.

    Il est l’un des hommes forts de cette fin d’année 2025. Si Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso ont tenu leur rang dès le début de la saison, Afonso Moreira et Pavel Šulc ont fait les gros titres sur la fin de l’année. Le duo offensif a porté l’OL et le Tchèque a terminé sur un doublé contre le FC Saint-Cyr Collonges dimanche en Coupe de France. À l’image de son premier but, Sulc n’est pas le joueur le plus esthétique à voir jouer, mais se retrouve toujours au bon endroit quand il le faut. "Le premier but vient d’une bonne combinaison. Alejandro l'a mis devant le but vide. Certains diront que c’était facile, mais j’ai quand même dû courir pour le marquer", a-t-il déclaré dans un grand sourire.

    Cinq passes décisives en 22 matchs

    Avec son huitième et neuvième but depuis son arrivée à l’OL, Pavel Šulc a conforté son rôle de meilleur buteur lyonnais sur cette première partie de saison. Toutefois, il aurait bien aimé gonfler sa case de passes décisives qui en est à cinq pour le moment. Après s’être débarrassé de Mehdi Chakri, le numéro 14 d’un soir a cherché un coéquipier pour faire participer tout le monde à la fête. Sans succès. "Pour le deuxième, c’est grâce à une bonne passe d’Afonso. Je voulais d’abord donner le ballon à un coéquipier, puis j’avais peur de prendre la mauvaise décision, alors j’ai finalement frappé." Bien lui en a pris.

    à lire également
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif 12:40
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    Avec le prêt payant, l’OL reste dans les clous pour Endrick 11:50
    Khalis Merah lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France.
    Merah "fier" de sa première en Coupe de France avec l’OL 11:00
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ? 10:15
    Takumi Minamino lors d'Etoile Rouge - Monaco en Ligue Europa
    Minamino victime d’une rupture du ligament croisé avant Monaco - OL 09:30
    Clinton Mata lors d'Afrique du Sud - Angola à la CAN 2025
    OL - CAN 2025 : Mata et l’Angola s’inclinent d’entrée 08:45
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Avec Endrick, l’OL lance sa liste de Noël pour le mercato 08:00
    Endrick (Real Madrid)
    Mercato : l’OL va lancer son marché hivernal avec Endrick 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Saël Kumbedi lors d'OL - Reims en mai 2023
    Mercato : l'OL officialise le transfert de Saël Kumbedi à Wolfsburg 22/12/25
    Pavel Sulc lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL : Pavel Šulc finit très fort 2025 22/12/25
    Alexandre Lacazette face à Denis Zakaria lors de Monaco - OL
    Monaco sans ses milieux Denis Zakaria et Lamine Camara face à l'OL 22/12/25
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le PSG lourdement puni, l'OL Lyonnes toujours plus en tête 22/12/25
    OL Lyonnes : la réserve assure avant les vacances 22/12/25
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Coupe de France : Lille - OL aura lieu le 11 janvier à 21 heures 22/12/25
    Les supporters de l'OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : plusieurs centaines de places solidaires offertes 22/12/25
    Pavel Sulc (OL) face au défenseur et capitaine de Saint-Cyr Collonges, Sekhouba Souaré
    Face à l'OL, le FC Saint-Cyr Collonges a savouré l'expérience 22/12/25
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    CAN : Clinton Mata (OL) et l'Angola entrent en piste 22/12/25
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Coupe de France : l'OL laisse un tiers de la recette au FC Saint-Cyr Collonges 22/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut