Pour OL - FC Saint-Cyr, Šulc aurait aimé la jouer collectif

Auteur d’un doublé contre le FC Saint-Cyr Collonges, Pavel Šulc a fini son année 2025 en beauté. Même s’il aurait aimé faire une passe sur son deuxième but.

Il est l’un des hommes forts de cette fin d’année 2025. Si Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso ont tenu leur rang dès le début de la saison, Afonso Moreira et Pavel Šulc ont fait les gros titres sur la fin de l’année. Le duo offensif a porté l’OL et le Tchèque a terminé sur un doublé contre le FC Saint-Cyr Collonges dimanche en Coupe de France. À l’image de son premier but, Sulc n’est pas le joueur le plus esthétique à voir jouer, mais se retrouve toujours au bon endroit quand il le faut. "Le premier but vient d’une bonne combinaison. Alejandro l'a mis devant le but vide. Certains diront que c’était facile, mais j’ai quand même dû courir pour le marquer", a-t-il déclaré dans un grand sourire.

Cinq passes décisives en 22 matchs

Avec son huitième et neuvième but depuis son arrivée à l’OL, Pavel Šulc a conforté son rôle de meilleur buteur lyonnais sur cette première partie de saison. Toutefois, il aurait bien aimé gonfler sa case de passes décisives qui en est à cinq pour le moment. Après s’être débarrassé de Mehdi Chakri, le numéro 14 d’un soir a cherché un coéquipier pour faire participer tout le monde à la fête. Sans succès. "Pour le deuxième, c’est grâce à une bonne passe d’Afonso. Je voulais d’abord donner le ballon à un coéquipier, puis j’avais peur de prendre la mauvaise décision, alors j’ai finalement frappé." Bien lui en a pris.