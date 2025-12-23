Mercato : l’OL regarde aussi du côté du Danemark

En quête de renforts et misant désormais sur des championnats mineurs, l’OL aurait ciblé Noah Nartey pour renforcer son milieu. L’international espoirs danois évolue à Brondby et est l’un des espoirs du football scandinave.

Les supporters pouvaient s’attendre à seulement deux recrues durant l’hiver, après les différentes sorties de Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean. Toutefois, les choses semblent avoir évolué positivement du côté de l’OL depuis début décembre. La raison ? La fin de l’encadrement des transferts par la DNCG, même si la masse salariale reste sous surveillance. Néanmoins, cela offre plus de latitude aux dirigeants rhodaniens, qui s’étaient déjà laissé une certaine marge à la fin de l’été. En ce sens, l’attaquant que sera Endrick et un renfort défensif ne devraient pas être les seules nouvelles têtes à la fin du mois de janvier.

Brondby se montre gourmand

Ayant convaincu Himad Abdelli de rejoindre la capitale des Gaules en attendant de faire flancher Angers, l’OL avancerait ses pions sur une deuxième piste polyvalente au milieu de terrain. Les dirigeants lyonnais ont ciblé Noah Nartey, le international espoirs danois de Brondby, d'après L'Équipe. Âgé de 20 ans, le joueur n’a plus que dix-huit mois de contrat avec son club, mais ce dernier ne compte pas brader l’un des grands espoirs du pays (25 matchs, 7 buts et 3 passes cette saison). Huit millions d’euros seraient attendus dans les bureaux danois. Une somme conséquente, même si on a pu voir avec Tyler Morton que les efforts financiers pouvaient être concluants.