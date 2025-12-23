Les groupes de supporters de l’OL remontés contre la LFP et beIN

Privés de leur virage dimanche contre le FC Saint-Cyr Collonges, les Bad Gones et Lyon 1050 avait élu domicile au 3e anneau du Parc OL. Avec quelques messages pour la LFP suite à leur sanction.

Dimanche soir, les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges étaient tout heureux d’avoir pu évoluer devant 25 000 spectateurs. Cela n’arrive pas tous les jours dans la carrière d’un joueur amateur et Clément Guillot ainsi que ses protégés ont tenté d’en profiter au maximum. La fête aurait pu être encore plus belle au Parc OL sans la fermeture des deux kops en virage nord et virage sud. Seulement, la commission de discipline de la LFP a choisi de sanctionner l’utilisation d’engins pyrotechniques à l’occasion des 75 ans contre le FC Nantes, le 30 novembre dernier. Malgré cette fermeture, les Bad Gones et Lyon 1950 étaient bien présents dimanche pour le 32e de finale de Coupe de France de l’OL.

Des références à deux films avec Lino Ventura

Comme annoncé, ils ont élu domicile au troisième anneau de l’enceinte, du côté de la tribune est. En plus d’encourager les joueurs de Paulo Fonseca mais aussi de saluer la sortie d’Arnaud Braillon, membre des Bad Gones et milieu du FC Saint-Cyr Collonges, les deux groupes de supporters ont passé quelques messages à l’attention de la LFP. "Virages fermés, le Grinch de Noël se nomme LFP", pouvait-on lire avant que deux autres, en référence à deux films que sont les "Tontons Flingueurs" et "Touchez pas au grisbi" , n’apparaissent quelques minutes plus tard : "Programmation absurde, tribunes fermées : les escrocs, ça ose tout. C’est à ça qu’on les reconnaît » et "beIN, LFP : touchez pas au grisbi, s****** !"