Mercato : Morton (OL) dans une liste élargie à la Juve ?

Auteur d’une première partie de saison remarquée avec l’OL, Tyler Morton suscite de l’intérêt en Europe. S’il n’est pas la cible prioritaire, le milieu anglais plait à la Juventus Turin.

Le mercato hivernal était encore loin que Michael Gerlinger avait mis les points sur les "i" à la mi-novembre. Malgré la situation financière, l’OL n’avait pas besoin de la vente d’un joueur de la catégorie Malick Fofana cet hiver selon son directeur général. L’ailier belge, blessé, ne partira pas, mais il n’était pas le seul dans cette liste. Même s’il ne l’avait pas expressément confirmé, Gerlinger avait laissé sous-entendre que Tyler Morton faisait également partie de ces joueurs"intransférables". Mais qui peut vraiment l’être aujourd’hui à l’OL si une très grosse somme arrive ? Personne, serait-on capable de répondre.

Højbjerg cible prioritaire de la Vieille Dame

Recruté assez cher (10M€ hors bonus) dans la situation économique actuelle du club, Morton a plutôt très bien répondu aux attentes depuis son arrivée. Le natif de Liverpool s’est imposé comme une pièce indispensable du système de Paulo Fonseca. Il y a bien eu un coup de mou à l’automne, mais il y a un entrejeu avec l’Anglais et un autre sans lui. Les performances de l’international espoir ont forcément attiré l’œil. Que ce soit dans son Angleterre natale ou sur le Vieux Continent. D’après La Stampa, Tyler Morton fait partie d’une longue liste de profils observés par la Juventus Turin pour renforcer son milieu. Pas un choix numéro 1 qui serait Pierre-Emile Højbjerg (OM) mais une solution de repli en cas d’échec avec le Marseillais. Rappelons que Liverpool possède un intéressement (20%) sur une potentielle plus-value réalisée par l’OL sur Morton.