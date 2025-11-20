Actualités
Malick Fofana face à Utrecht
Malick Fofana face à Utrecht (@UEFA)

OL : Malick Fofana, Tyler Morton... Le point sur le mercato à venir

  • par Gwendal Chabas

    • Aujourd'hui blessé, Malick Fofana ne quittera pas l'OL lors du mercato hivernal. Idem pour Tyler Morton, malgré les rumeurs naissantes entourant l'Anglais.

    Il faudra déjà bien gérer les sept dernières rencontres avant la trêve hivernale. Mais au-delà du rectangle vert, l'OL est déjà, du moins une partie de ses membres, tourné vers le mercato à venir au 1er janvier. Avec un cadre à respecter, et la nécessité de rester dans les clous, comme il a pu le faire l'été dernier. Alors devra-t-il se séparer de ses joueurs majeurs au début de l'année 2026 ?

    Porte fermée pour Fofana

    On pense à Malick Fofana évidemment, mais aussi Tyler Morton, dont les premiers mois à l'Olympique lyonnais sont plus que satisfaisants. Le directeur général de l'OL, Michael Gerlinger, comme il l'avait fait le 9 novembre, est catégorique : l'ailier belge restera jusqu'à la fin de la saison. Déjà sollicité lors de la précédente période estivale, le feu follet n'avait pas obtenu le projet voulu. Et sa blessure fin octobre contre Strasbourg (2-1) freine sa progression.

    Contrat jusqu'en 2030 pour Morton

    Rappelons que l'attaquant souffre d'une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions. Il est écarté des terrains pour trois mois, et devrait reprendre fin janvier. Révélation de cette première moitié d'exercice, Tyler Morton s'est très rapidement fait un nom dans l'Hexagone. Ses performances font logiquement naître des rumeurs, avec une cote en hausse. Sous contrat jusqu'en 2030, l'Anglais de 23 ans ne bougera pas non plus de Lyon cet hiver.

    Avec Razik Brikh

    Matthieu Louis-Jean, chef de la cellule de recrutement de l'OL
    OL : Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean passeront en commission de discipline

