Sorti sur civière dimanche soir après un tacle par derrière, Malick Fofana va faire défaut à l'OL pour quelques mois. Victime d'une "entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale", le Belge devrait manquer environ trois mois de compétition.
Le communiqué publié ce lundi après-midi pourra peut-être faire prendre conscience des choses à Liam Rosenior suite à sa sortie médiatique après OL - Strasbourg dimanche soir. L'entraîneur strasbourgeois estimait que le carton rouge donné à Ismaël Doukouré n'était pas mérité et tenait avant tout de la sortie du civière de Malick Fofana. Encore heureux puisque l'ailier belge va faire défaut à l'OL pendant quelques mois. Selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, cette absence devrait se situer autour des trois mois et donc une fin d'année civile déjà terminée pour le Belge.
Quelle sanction pour Doukouré ?
Au lendemain de la victoire rhodanienne mais surtout de la sortie sur civière de Malick Fofana, l'OL a donné des informations concernant l'état de santé de son numéro 11. Sans surprise, elles ne sont clairement pas positives puisque le joueur souffre "d'une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale". Un passage sur le billard qui va donc le tenir éloigné des terrains pendant les trois prochains mois et qui prive Paulo Fonseca d'une arme offensive supplémentaire. Reste maintenant à savoir quel sera le jugement de la commission de discipline de la LFP pour Doukouré, face à cette absence de plusieurs mois de Malick Fofana.
Bonjour,
Pour celles et ceux que ça intéresse, voici le communiqué officiel complet du club :
"Les examens réalisés dans la nuit à l’hôpital, puis confirmés aujourd'hui, ont révélé une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale, qui devrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.
L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer à Malick Fofana le meilleur suivi médical et l’accompagner dans sa rééducation, afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible".
La violence de la blessure, que vous pouvez retrouver ici peu après la 5'35e minutes : https://www.youtube.com/watch?v=rg1ki0D4Kdc.
J'espère qu'il est souple et que comme c'est un sportif professionnel cela minimisera les dommages, parce que se tordre la cheville en marchant ou en faisant du sport en amateur (j'ai connu, en faisant du basket), ça fait mal, alors en courant comme sur l'action avec un choc en plus... Courage mon Malick !
Message laconique mais certainement qui augure le diagnostic détaillé d'une grave blessure!
Courage Malick !
Alors "Sir Rosenior" ? Il n'y a toujours pas carton rouge car la faute n'était pas dangereuse ?
Je reprends ses termes contradictoires :
"L'arbitre a jugé la blessure pas l'action. Il (Doukouré) n'a pas fait un tacle dangereux mais ça s'est terminé par une blessure, le pied de Fofana étant planté dans le sol".
Je pense qu'Ismaël Doukouré devrait prendre cher, on verra...
aie ça sentait pas bon hier en voyant les ralentis et ça se confirme. Le manque de chance de l'OL sur ses blessures. Mangala, sans les croisés, Everton lève peut-être l'option d'achat et ça change notre mercato d'été. Pareil Pour Nuamah.
Suivant le temps d'indisponibilité, il restera une saison de plus ou sera vendu au rabais
C'est sûr que le miroir semble s'être bien cassé, ce sont toujours des joueurs à fortes valeurs marchandes qui se trouvent en pareils cas (Memphis, JRA, Mangala, Nuamah, Malick...).
Rassurez-vous Caleta-Car et Akouokou se portent bien, merci pour eux, ils reviendront -peut-être- en fin de saison au bercail...
Je disais fin de saison et pas de coupe du monde hier. Pas pour faire Mme Irma, mais parce que dans mon sport je connais bien les 3 articulations clés : Coxo-fémorale (hanche), l’épaule et la cheville.
Je sais très bien évaluer la casse potentielle au vu d’un angle de l’articulation. Donc sans être médecin et au fait des imageries médicales de Malick je peux quand même poser un délai minimum avant recouvrement total.
Pour bien récupérer toute sa mobilité, motricité et mécanismes ce sera pour la saison 2026-2027 mais pas avant. Et encore j’espère que sa carrière ne va pas en souffrir. Car il est super jeune encore et qu’il va taper encore pas mal sur cette cheville.
Je fulmine depuis hier devant les merdias qui minimisent cela, mais c’est une terrible perte pour la ligue 1 et surtout pour l’OL.
Et Doukouré va peut-être boire le champagne au chaud en fin de saison. Et ça c’est pas normal. On devrait le suspendre autant que sa victime est absente.
Même si c’est irréaliste ce serait juste.
Selon moi, l'occasion de voir davantage Afonso Moreira, ça c'est certain, mais aussi davantage Merah à droite et Sulc à gauche (il y est plus à l'aise).
On verra aussi pour une montée en puissance peut-être d'un Molébé (AGR sera retenu en sélection pendant un certain temps).
Il n'en demeure pas moins que ce coup d'arrêt pour Malick sera problématique pour le club (quant à son rendement et en espérant qu'il ne soit pas plus longuement affecté par cette blessure quant à sa valeur marchande) et pour Malick lui-même dans son espoir de pouvoir disputer la CDM, il risque de prendre du retour dans la hiérarchie qu'établira Rudy.
Merah et Sulc restent des joueurs axiaux, les mettre sur le côté à un poste d'ailier ? C'est plus que du bricolage là !
Les deux seules solutions sont Molébé ou bien un changement de système (plus probable vu la confiance accordée à Molebe).
Le problème c'est que le changement système inclut la présence de Satriano, qui a besoin d'ailiers et de centres afin d'être le plus efficace.
Oui, je suis d'accord, mais dans une orga' comme celle qui est demandée par Padré Fonseca, sans numéro 9 comme face à Marseille ou Lille (avec un carré au milieu), c'est généralement en 3 - 4 - 3 que l'on se trouve être en phase offensive :
AMN (ou Tagliafico selon le côté qui attaque) - Mata - Niakhaté
AMN (ou Tagliafico) - Tessmann - Morton - Merah
Fofana - Tolisso - Karabec
Sulc sera titu' en lieu et place de Malick (et je l'espère, Afonso Moreira aussi), je pense, et il y aura des titularisations de Satriano pour faire sortir Merah du 11, selon moi.
Il fallait s'en douter ! J'imaginais même pire que ça personnellement. Quand on voit un joueur en pleurs ou presque et qui ne bouge plus la jambe, sort sur brancard, on ne peut s'attendre qu'a plusieurs mois d'arrêts.
S'il ne revient que le 1er février (si c'est le cas il sera loin d'être à 100%), il loupera, sans compter les matchs de Coupe de France, 15 matchs...
Jouer 15 matchs sans Malick c'est une perte colossale.
Heureusement que dans ces 15 matchs là il y a 5 matchs d'Europa League dans laquelle nous sommes très bien partis pour se qualifier.
Relisez l'article de O&L du 14 octobre ici ...
Bien sûre il n'est pas le seul à être visé par les défenseurs mais aux arbitres de faire leur boulot pour protéger les talents face aux bouchers!
C’est effectivement ma reaction hier. Quand tu as systématiquement le même attentat qui se rapproche de plus en plus de la pliure articulaire dans le mauvais sens c’est une faute de n’avoir pas agit.
Watteliez devait calmer Doukouré sur ses tacles. Déjà les grands défenseurs défendent debout. Mais en plus là Doukouré y va pour faire mal. Il ne cherche pas à toucher le ballon de la pointe il veut délibérément tout emporter.
Certains pensent qu’il suffit de toucher le ballon pour éviter la faute. Ce qui est faux. Ballon + joueur c’est évidemment une faute à proscrire sur les terrains.
J’en voudrais pas à Malick s’il prend un rouge par vengeance.
Ils vont nous contraindre à ça à force de laisser faire.
Environ 3 mois c’est début Février. @David Hernandez vous y croyez vraiment ?
Je veux bien avoir des réserves quand il s’agit du médical mais ne nous voilons pas la face.
Depuis le début de saison il faut blesser Fofana. Comme Tolisso en fin de saison dernière. Ca y est ils ont réussi !
Cela va clairement changer l'avenir du club. D'une part Fofana était l'élément offensif le plus intéressant. D'autre part, le club voyait en lui le joueur possédant la meilleure valeur marchande pour cet été, et enfin le mercato d'hiver était plus orienté sur un attaquant à fort rendement offensif.
Maintenant, il va falloir être encore plus inventif au staff, qu'il n'est actuellement, pour aller à minima jusqu'au mercato d'hiver en étant compétitif. Puis à la cellule de recrutement pour trouver 2 éléments à moindre coût pouvant apporter une plus-value au collectif ! Les jeunes et Nuamah seront probablement attendus avec intérêt.
oui nous avons Ernest qui sera un véritable recrutement, ainsi que Mangala dans un autre registre! Qu ils nous "dégottent" un avant centre du calibre de celui de Strasbourg et nous serons sur le podium!
Strasbourg devrait payer le salaire de fofana le temps de sa blessure et de son indisponibilité
Je trouve indécente la réaction de l'entraineur de Strasbourg! Cet entraineur a été mis sur un piedestal par une bande de journalistes qui se sont émerveillés un peu vite! Cet entraineur est un petit arrogant et méprisant! Par contre je suis confiant dans les ressources de l'équipe Lyonnaise pour palier à l'absence de Fofana. Ce joueur est brillant et doté d'une bonne mentalité. Le mercato de la trêve hivernale devra tenir compte de ce coup dur!
Je pense également que le fait que Rennes a décidé de se passer des services de H. Hateboer est un bon signe eu égard à la médiocrité de l'entraineur Rennais qui avait également été présenté comme une "super vedette"! ....comme quoi les évaluations de nos "experts" du foot Français sont à prendre avec des pincettes!
Je pense que le mercato hivernal va être plus agité que prévu du côté de l’OL…nous n’avons plus le choix !
Outre un numéro 9 titulaire, je pense que le club prendra un ailier polyvalent…j’ai du mal à croire que l’on reste aussi « juste » en effectif…
Ça serait une folie et un énorme risque que d’autres se « petent » à leur tour…imaginez Tolisso ou Niakaté se blesser…😵💫
Les bouchers de L1 ont fini par avoir Fofana. Depuis le début de la saison il est est la cible de tous les défenseurs qui multiplient les fautes pas toujours sanctionnées comme il se devrait. Il est urgent que les brutes qui règnent sur le championnat soit punies. Le foot est devenu une discipline dont on veut extraire les techniciens. On le constate d'ailleurs dans l'évolution de l'EDF sous Deschamps. Je plaide pour une évolution drastique des sanctions.
qu'en dit alors cet abruti de Rosenior ? l'OL devrait lui demander des excuses !!!!!
Je suis en colère.
C'est la 4ème fois que Malick se fait sécher comme ça cette saison. Et les précédentes fois les sanctions ont été symboliques ou inexistantes.
Donc ça conduit à des actions comme hier où Doucouré devrait savoir qu'il ne devrait même pas essayer dans un monde où les instances font leur put*** de travail.
Et je serais prêt à parier qu'il va prendre une sanction symbolique (genre 3 matches dont un sursis) avec une tape sur le dos, et que beaucoup seront dans le fond heureux de voir l'OL affaibli de son meilleur joueur.
je ne suis pas médecin ni sportif de haut niveau mais j ai fait une entorse grave de la cheville mais avec rupture de la base de la maleole en mars 2025. malgré seulement 11 jours d immobilisation, je n'ai toujours pas retrouvé l amplitude intégrale de ma cheville. 3 mois meme avec le meilleur protocole et les meilleurs spécialistes, j'ai bien peur que ce soit un délai tres optimiste. on est plus sur 3 mois de guérison et la meme pour récupérer au mieux ses sensations. sa saison n est pas finie mais elle sera tres sérieusement compromise et pendant ce temps la l entraîneur strasbourgeois va continuer de dire qu'il n'y a rien avec son effectif pléthorique monté par des achats et prêts de chelsea sans la moindre réaction des autres clubs contrairement au cas Almada... voilà voilà...
Si la justice "sportive" était juste, donc normale, le coupable ne devrait plus pouvoir être sur un terrain, tant que le blessé n'a pas repris la compétition.