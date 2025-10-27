Sorti sur civière dimanche soir après un tacle par derrière, Malick Fofana va faire défaut à l'OL pour quelques mois. Victime d'une "entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale", le Belge devrait manquer environ trois mois de compétition.

Le communiqué publié ce lundi après-midi pourra peut-être faire prendre conscience des choses à Liam Rosenior suite à sa sortie médiatique après OL - Strasbourg dimanche soir. L'entraîneur strasbourgeois estimait que le carton rouge donné à Ismaël Doukouré n'était pas mérité et tenait avant tout de la sortie du civière de Malick Fofana. Encore heureux puisque l'ailier belge va faire défaut à l'OL pendant quelques mois. Selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, cette absence devrait se situer autour des trois mois et donc une fin d'année civile déjà terminée pour le Belge.

Quelle sanction pour Doukouré ?

Au lendemain de la victoire rhodanienne mais surtout de la sortie sur civière de Malick Fofana, l'OL a donné des informations concernant l'état de santé de son numéro 11. Sans surprise, elles ne sont clairement pas positives puisque le joueur souffre "d'une entorse grave de la cheville droite, accompagnée de lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale". Un passage sur le billard qui va donc le tenir éloigné des terrains pendant les trois prochains mois et qui prive Paulo Fonseca d'une arme offensive supplémentaire. Reste maintenant à savoir quel sera le jugement de la commission de discipline de la LFP pour Doukouré, face à cette absence de plusieurs mois de Malick Fofana.